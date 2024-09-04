"الطائف" تحتضن لقاءً تعريفياً بالمعرض السعودي الدولي للاختراعات والابتكارات.. غداً

ويقام اللقاء على شرف رجل الأعمال راشد بن حسين القرشي، تحت إشراف حيوف لتنظيم المعارض، وتمثلها البروفسورة الدكتورة ناجية عبد الخالق الزنبقي، فيما يأتي اللقاء التعريفي للمعرض السعودي الدولي للاختراعات والابتكارات لعام 2024م ضمن خطة عمل المركز الإعلامي للتعريف بالمعرض انطلاقاً من محافظة الطائف، حيث يتم تسليط الضوء على الاختراعات والابتكارات واستقطاب نخبة من المخترعين والمبتكرين والمفكرين والباحثين والرعاة وشركاء النجاح استعداداً لهذه الفعالية الدولية المميزة بإذن الله.