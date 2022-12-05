تنفيذ قرابة 9 آلاف زيارة منزلية للمرضى في القنفذة خلال 2022

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة من خلال فِرَق طبية مدربة ومؤهلة، تعمل في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقًا لمعايير معتمدة.