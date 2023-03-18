"تايكوندو" نادي العمران بالأحساء يفوز بكأس بطولة المملكة للبراعم

وشارك بالمنافسات 155 لاعبًا، يمثلون 27 ناديًا، وتوشح الذهب الأبطال "رضا النويصر، ومحمد النويصر، والعمران، ونايف الزهراني، والبدائع، ونايف الرشيدي، والباطن، وأيهم المحيبس، والطرف، ومراد شعواني، واليرموك، وهادي الوتيشي، والابتسام، وصلاح بهاء الدين، والجبيل، وسعد الحارثي، و"وج" وعلي الدريس، والقارة".