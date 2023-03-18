"تايكوندو" نادي العمران بالأحساء يفوز بكأس بطولة المملكة للبراعم

حقق فريق التايكوندو بنادي العمران بالأحساء، كأس بطولة المملكة للبراعم لأندية (B)K والتي استضافتها مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان، واختتمت فعالياتها اليوم السبت.
وجاء في الوصافة فريق البدائع من القصيم، وحل "الباطن" من حفر الباطن ثالثًا، و"الطرف" من الأحساء رابعًا.
وشارك بالمنافسات 155 لاعبًا، يمثلون 27 ناديًا، وتوشح الذهب الأبطال "رضا النويصر، ومحمد النويصر، والعمران، ونايف الزهراني، والبدائع، ونايف الرشيدي، والباطن، وأيهم المحيبس، والطرف، ومراد شعواني، واليرموك، وهادي الوتيشي، والابتسام، وصلاح بهاء الدين، والجبيل، وسعد الحارثي، و"وج" وعلي الدريس، والقارة".
حضر منافسات البطولة، مدير الاتحاد السعودي للتايكوندو محمد علي الحبابي، وعقيل صعابي وحسين خبراني من فرع وزارة الرياضة بجازان وكان لهما دورًا بارزًا في استضافة البطولة لأول مرة في المنطقة.
وقال "الحبابي": إن هذا الاختيار من استراتيجيات الاتحاد في تفعيل مناطق ومحافظات المملكة وإقامة فعاليات ومنافسات رسمية فيها بغية نشر اللعبة والتعريف بها واستقطاب الكم الأكبر من اللاعبين واللاعبات وتعد تجربة جازان ثرية تحققت معها الأهداف.
من جانبه قال رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد ثامر السعران: إن بطولات "B" مستحدثة مؤخرًا، حسب توجه ورؤية مجلس إدارة الاتحاد برئاسة العميد شداد العمري، التي تهدف لإتاحة الفرصة للأندية واللاعبين الذين لم يحالفهم الحظ في التأهل لكأس الأبطال للاحتكاك مع بعضهم وخلق منافسة بينهم بهدف تحفيزهم للبطولات القادمة.