"الصحة العامة" تواصل جولتها الإشرافية بمستشفى حائل العام

وكذلك متابعة تطبيق برامج السلامة الغذائية والسلامة الكيميائية، والتأكد من سلامة المياه المستخدمة في المنشأة الصحية وجودة الهواء، بالإضافة إلى متابعة سلامة مياه الغسيل الكلوي، والاستخدام الآمن للمياه المعالجة بيولوجيا، ومتابعة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.