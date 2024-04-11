شاهد.. جمعية "خبرات" تقيم حفل "معايدة لرجالات بريدة" المتقاعدين

وأضاف: حفل المعايدة، يأتي بالتعاون مع هيئة الترفيه وأمانة المنطقة، ويتخلله عدد من البرامج الهادفة، التي تعنى بالوطن ومراحل تطوره، وفترات التحديث والتجديد التي عاشتها الأجيال المتعاقبة، منذ إنشاء الوزارات الحكومية، وبدايات العمل الحكومي الرسمي في الدولة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى بعض الفقرات الرياضية الخفيفة والبرامج الثقافية، التي تعكس حجم وقيمة تلك الشريحة التي لا تزال تملك الكثير من الدافعية والخبرة والمهارة.