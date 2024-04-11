شاهد.. جمعية "خبرات" تقيم حفل "معايدة لرجالات بريدة" المتقاعدين

نظمت جمعية "خبرات" بمدينة بريدة، اليوم، حفل "معايدة رجالات بريدة" المتقاعدين، يستمر لمدة 3 أيام في الحديقة العامة غرب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، بمشاركة كافة فئات المجتمع.
يأتي ذلك تفعيلًا وإبرازًا لدورهم الفاعل في المجتمع، واستذكارًا لجهودهم ومساهماتهم الوظيفية والاجتماعية المقدمة.
وقال المدير التنفيذي للجمعية عبد الله المنصور: تنظيم هذه الاحتفالية يأتي عرفاناً وتقديراً لجهود المتقاعدين وأهل الخبرات من موظفي الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ببريدة، وحرصًا من الجمعية على دعم واستثمار جهودهم وخبراتهم في التنمية المحلية، واستثمار كفاءاتهم والعمل على استمرارية العطاء والخدمة في المجالات المجتمعية المتاحة، وبيان أن مرحلة التقاعد هي بداية جديدة، ومرحلة أخرى من مراحل المشاركة الفاعلة في تطوير ودعم المجتمع، بكافة مكوناته العلمية والثقافية.
وأضاف: حفل المعايدة، يأتي بالتعاون مع هيئة الترفيه وأمانة المنطقة، ويتخلله عدد من البرامج الهادفة، التي تعنى بالوطن ومراحل تطوره، وفترات التحديث والتجديد التي عاشتها الأجيال المتعاقبة، منذ إنشاء الوزارات الحكومية، وبدايات العمل الحكومي الرسمي في الدولة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى بعض الفقرات الرياضية الخفيفة والبرامج الثقافية، التي تعكس حجم وقيمة تلك الشريحة التي لا تزال تملك الكثير من الدافعية والخبرة والمهارة.
وقدم المنصور شكره وتقديره للأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، الذي عزز ودعم جهود جمعية المتقاعدين في القصيم "خبرات" وبارك أهدافها وأنشطتها الوطنية، التي تبرز دور الجمعية في تفعيل الخدمة والشراكة المجتمعية، وتعزيز العمل التطوعي.
ونوه "المنصور" بالجهود المقدمة من رجالات بريدة في خدمة الدين ثم المليك والوطن، التي كان لها الأثر في تأسيس أعمال وطنية ومجتمعية جليلة، سائلاً الله تعالى أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادته.
يذكر أن الجمعية تهدف إلى استثمار كفاءات وخبرات المتقاعدين لخدمة الوطن، وتحسين أوضاع المتقاعدين الثقافية والاجتماعية والترفيهية والمالية، بالإضافة إلى دعم البحوث والدراسات لمسح أوضاع المتقاعدين ومعرفة اهتماماتهم واحتياجاتهم، وتمكينهم من المشاركة في الإنتاج والتنمية، وتوثيق أواصر الصلات بينهم، ودعم موارد الجمعية البشرية والمادية لتحقيق الاستدامة المالية.