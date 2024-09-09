قبول 1350 متدربًا بـ"تقنية أبها" للفصل التدريبي الأول

كما حث "آل كاسي" المتدربين المستجدين على الجد والاجتهاد، مؤكدًا أن جميع إمكانات الكلية متاحة لخدمتهم حتى تأهيلهم وصقل مواهبهم في كل التخصصات ليصبحوا سواعد وطنية تسهم في دفع عجلة التنمية من أجل النهوض بهذا البلد المعطاء، حسب تطلعات القيادة الحكيمة في ظل رؤية المملكة 2030.