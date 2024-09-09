قبول 1350 متدربًا بـ"تقنية أبها" للفصل التدريبي الأول

أنهت الكلية التقنية بأبها، قبول 1350 متدربًا في مرحلة الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول من العام 1446هـ.
ونظمت الكلية من خلال وكالة شؤون المتدربين، حفل استقبال المتدربين المستجدين وسط تنظيمات مميزة، وعلى مدد مختلفة بمقر الكلية بجوحان وفرعها بحي الموظفين.
ورحب عميد الكلية الدكتور يحيى بن مشبب آل كاسي، بالمتدربين الجدد بحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وعدد من المدربين ومشرفي التخصصات.
وقدم شكره للقيادة الرشيدة على ما تبذله وتقدمه للوطن والمواطن، ولقادة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على الجهود المحققة لخدمة المدرب والمتدرب؛ لتحقيق أهداف التدريب التقني والمهني والمساهمة الفاعلة في تأهيل ايدى سعودية.
كما حث "آل كاسي" المتدربين المستجدين على الجد والاجتهاد، مؤكدًا أن جميع إمكانات الكلية متاحة لخدمتهم حتى تأهيلهم وصقل مواهبهم في كل التخصصات ليصبحوا سواعد وطنية تسهم في دفع عجلة التنمية من أجل النهوض بهذا البلد المعطاء، حسب تطلعات القيادة الحكيمة في ظل رؤية المملكة 2030.
وأوضح وكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس عوض آل مبارك، أن عدد المتدربين المقبولين للفصل التدريبي الأول لعام 1445/ 1446هـ، بلغ 1350 متدربًا منتظمًا في ما يقارب 11 تخصصًا بمرحلة الدبلوم.
وتشمل التخصصات: قسم تقنية الحاسب الآلي في تخصص البرمجيات والدعم الفني، وقسم التقنية الإدارية في تخصص المحاسبة والإدارة المكتبية، وقسم التقنية الكهربائية في تخصص القوى الكهربائية والآلات والمعدات الكهربائية والتقنية الميكانيكية في تخصص الإنتاج، وقسم تقنية المحركات والمركبات "السيارات"، وقسم التقنية المدنية والمعمارية في تخصص العمارة والمدني والمساحة.
عقب ذلك قدم عرض مرئي بأنظمة ولوائح الكلية ونظام "رايات"، الذي يعني بكل الخدمات الإلكترونية للمتدربين. كما أجرى رؤساء الأقسام ومشرفي التخصصات، جولة تعريفية داخل الأقسام للمتدربين الجدد.
وكانت الكلية قد أكملت جاهزيتها لبدء الفصل الأول من العام التدريبي الحالي في كل المعامل والورش والقاعات التدريبية؛ للبدء منذ أول يوم تدريبي، حسب الخطط المعدة لذلك.