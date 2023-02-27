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إيداع أكثر من 3 ملايين ريال لطلاب وطالبات القنفذة.. غدًا الثلاثاء
مكافآت عن شهر فبراير الجاري
تودِع إدارة "تعليم القنفذة"، غدًا الثلاثاء، مكافآت الطلاب والطالبات لشهر فبراير الجاري، بإجمالي أكثر من ثلاثة ملايين ريال.
وقال مدير "تعليم القنفذة" الدكتور محمد الزاحمي: إن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة والإعاقات الجسمية وأبناء المعلمين المتوفين والقرى النائية والاغتراب وطلاب المعهد العلمي.
وأكد الدكتور "الزاحمي" حرص الإدارة ممثلة في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون الإدارية والمالية في إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد، متمنيًا لأبنائه دوام التوفيق.