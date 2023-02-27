إيداع أكثر من 3 ملايين ريال لطلاب وطالبات القنفذة.. غدًا الثلاثاء

وأكد الدكتور "الزاحمي" حرص الإدارة ممثلة في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون الإدارية والمالية في إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد، متمنيًا لأبنائه دوام التوفيق.