4766 مستفيداً من برامج "تعافي" الصحية والأسرية خلال 3 شهور

ووجه "الجبر " الشكر لكافة الشركاء الذين تم تكريمهم خلال حفل الإفطار لدعمهم وتعاونهم في إنجاح برامج الجمعية ولكافة الموظفين والمتطوعين الذين يبذلون جهوداً كبيرة لخدمة المستفيدين .

وأكد عضو مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد بن سعد المقهوي استشاري الطب النفسي ن استفادة 4766 شخصا من البرامج والخدمات التي تقدمها الجمعية خلال الثلاثة أشهر الماضية للربع الأول من عام 2022، مبيناً تنوع هذه الخدمات مابين الصحية والعلاجية والتمكين المجتمعي والتوعية مستهدفة المتعافين وأسرهم إضافة لتثقيف أفراد المجتمع عن آفة المخدرات .