4766 مستفيداً من برامج "تعافي" الصحية والأسرية خلال 3 شهور

نظمت الجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية "تعافي" بالمنطقة الشرقية حفل إفطارها الرمضاني أمس الأول بقاعة الأندلس بالدمام، بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن المقبل وعدد من مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي والمستفيدين من خدماتها .
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالسلام بن محمد الجبر، إن مثل هذه المناسبات الاجتماعية تهدف لتسليط الضوء على برامج ومشاريع الجمعية وتعزيز التواصل مع شركاء النجاح، بما يساعد على تحقيق رسالتها باحتواء المدمنين من المخدرات والعمل على مساعدة أسرهم ودمجهم مجتمعياً .
ووجه "الجبر " الشكر لكافة الشركاء الذين تم تكريمهم خلال حفل الإفطار لدعمهم وتعاونهم في إنجاح برامج الجمعية ولكافة الموظفين والمتطوعين الذين يبذلون جهوداً كبيرة لخدمة المستفيدين .
وأكد عضو مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد بن سعد المقهوي استشاري الطب النفسي ن استفادة 4766 شخصا من البرامج والخدمات التي تقدمها الجمعية خلال الثلاثة أشهر الماضية للربع الأول من عام 2022، مبيناً تنوع هذه الخدمات مابين الصحية والعلاجية والتمكين المجتمعي والتوعية مستهدفة المتعافين وأسرهم إضافة لتثقيف أفراد المجتمع عن آفة المخدرات .
وكشف "المقهوي" أن الجمعية تعمل حالياً ضمن خطتها الإستراتيجية على تنفيذ برامج تطويرية تهدف لتحسين حياة المتعافين ودمجهم في المجتمع إضافة لدعم أسرهم وتمكينهم بمختلف المجالات، حيث قدمت خلال الربع الأول من عام 2022 عدد 226 جلسة واستشارة علاجية للمتعافين من المخدرات إضافة إلى 15 رحلة خارجية تهدف لدمجهم وتهيئتهم النفسية بما يساهم بسرعة علاجهم .
وأوضح أن التمكين المجتمعي شمل 142 فرداً وأسرة متضمناً الدعم بقضايا الإصلاح الأسري والزواج والرسوم الجامعية والسلال الغذائية، فيما شاركت الجمعية بعدد 5 معارض توعوية استفاد منها مايقارب 4 آلاف شخص إضافة لتقديم 370 استشارة توعوية حضورياً بمقر الجمعية وكذلك عبر هاتفها الاستشاري ترتكز على كيفية التعامل مع المدمن داخل الأسرة وشرح طرق العلاج والتأهيل .