أكاديمية الأمير سلطان تنجح في حملة تبرع بالدم دعمًا للصحة ومجتمع العطاء

نظّمت أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران حملة ناجحة للتبرع بالدم، بالتعاون مع مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، في إطار جهودها لخدمة المجتمع وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ضمن محور "وطن طموح – الشراكات المجتمعية".
وأُقيمت الحملة في مقر الأكاديمية وسط إقبال واسع من المنسوبين والمتدربين، في مشهد يجسد وعي الكوادر الوطنية بأهمية دعم القطاع الصحي والمشاركة في المبادرات الإنسانية.
وجاءت هذه المبادرة بإشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للأكاديمية، الكابتن إسماعيل بن سلمان الكُشّي، الذي يولي البرامج المجتمعية اهتمامًا كبيرًا، ويعمل على ترسيخ ثقافة العطاء والتطوع.
من جانبه، أوضح المهندس سعد الجعيد – كبير مدربي أداء الطائرات ومنسق الشراكات المجتمعية – أن الحملة تأتي ضمن سلسلة مبادرات مجتمعية تنفذها الأكاديمية، مؤكدًا أن الإقبال الكبير من المتبرعين يعكس روح العطاء والانتماء الوطني.
وقال الجعيد: "دور الأكاديمية لا يقتصر على التعليم والتدريب، بل يشمل أيضًا المشاركة الفاعلة في المبادرات المجتمعية. وهذه الحملة هي واحدة من مبادرات قادمة بإذن الله".
واختُتمت الحملة بتوجيه الشكر للجهات الطبية المشاركة، ولجميع المتبرعين، مع التأكيد على استمرار التعاون بين الأكاديمية والمستشفى في مبادرات تسهم في تعزيز الصحة العامة وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية.