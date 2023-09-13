"وقاء" يعقد اجتماعه الأول مع المجلس البيطري للدواجن

يُشار إلى أن الاجتماع الأول يهدف إلى مناقشة التحدّيات التي تواجه قطاع الدواجن وسُبل حلّها، وأهمية الدور الذي يقوم به المركز في الحماية والوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها، والتي تسهم بدورها في تعزيز الناتج المحلي.