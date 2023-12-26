"الحارثي": الإرثُ الثقافي والتاريخي وديناميكية الابتكار عناصرُ متكاملة للحفاظ على الجذور

شاركت المستشارة الدكتورة غادة الحارثي، بورقة بحثية حول الابتكار والتصاميم الثقافية المستقبلية، بجانب عدد من المختصين والخبراء، وذلك ضمن أعمال الندوة العالمية 2023 لهيئة تطوير بوابة الدرعية، التي انطلقت في ديسمبر الجاري تحت شعار "نقطة التقاء الثقافات".
وأكّدت الحارثيُّ خلال جلسة حوارية بعنوان "التصميم للمستقبل: دمج العناصر التقليدية في الهندسة المعمارية الحديثة"، على أهمية تطبيق الابتكار الثقافي على تراث الدرعية، وما يحقّقه هذا الابتكار من أثر فعّال في عكس القيم والهوية التاريخية والإرث المتأصّل للمنطقة، بجانب أهمية خلق التناغم بين الثقافة والابتكار التطلّعي مع تفعيل استراتيجية للحفاظ على هذه الجذور.
وشدّدت الدكتورة الحارثي على أهمية التخطيط الاستشرافي، ومسح الأفق للبحث والتفكير في التغيرات التقنية والبيئية والاجتماعية التي تشكل مسار الأجيال القادمة.
يُذْكَر أن ملتقى الدرعية الدولي يهدف إلى تعزيز الأبحاث الأكاديمية عن الدرعية، وتشجيع الابتكار وتحقيق التعاون بين التخصّصات والخبرات المختلفة، إضافةً لاستعراض الاكتشافات الأثرية وإبراز الإرث الثقافي والتاريخي للدرعية، التي يمتدّ تاريخها لأكثر من 600 عام.
والدكتورة غادة الحارثي هي الأستاذ المشارك في الابتكار والثقافة عضو هيئة تدريس وباحث، جامعة سنترال ساينت مارتنز للفنون في لندن، ومستشارة مع شركات دولية في بناء الثقافة السعودية لبرامج رؤية 2030.