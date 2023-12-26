"الحارثي": الإرثُ الثقافي والتاريخي وديناميكية الابتكار عناصرُ متكاملة للحفاظ على الجذور

وأكّدت الحارثيُّ خلال جلسة حوارية بعنوان "التصميم للمستقبل: دمج العناصر التقليدية في الهندسة المعمارية الحديثة"، على أهمية تطبيق الابتكار الثقافي على تراث الدرعية، وما يحقّقه هذا الابتكار من أثر فعّال في عكس القيم والهوية التاريخية والإرث المتأصّل للمنطقة، بجانب أهمية خلق التناغم بين الثقافة والابتكار التطلّعي مع تفعيل استراتيجية للحفاظ على هذه الجذور.