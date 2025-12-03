محافظ الطائف يستعرض مشروع مستشفى جديد خلال استقباله مدير صحة المحافظة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، اليوم، مدير فرع وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور سمير بن مشبب الشهراني، ورجل الأعمال محمد الجارالله مالك مجموعة مستشفيات الحياة الوطني، لمتابعة خطوات إنشاء مستشفى جديد بالمحافظة، في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي.