محافظ الطائف يستعرض مشروع مستشفى جديد خلال استقباله مدير صحة المحافظة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، اليوم، مدير فرع وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور سمير بن مشبب الشهراني، ورجل الأعمال محمد الجارالله مالك مجموعة مستشفيات الحياة الوطني، لمتابعة خطوات إنشاء مستشفى جديد بالمحافظة، في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي.
ويأتي هذا اللقاء استكمالًا للاتفاقية التي تم توقيعها خلال ملتقى الصحة العالمي 2025 بين صحة الطائف ومجموعة مستشفيات الحياة الوطني، لإنشاء مستشفى حديث يُسهم في تعزيز الاستثمار الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لأهالي الطائف.
وثمّن سمو محافظ الطائف هذه الخطوة التطويرية، مؤكدًا دعمه الكامل للمبادرات الصحية التي ترتقي بالخدمات وتحقق مستهدفات جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030.
من جهته، أوضح الدكتور سمير الشهراني أن المشروع الجديد سيشكل نقلة نوعية في البنية التحتية الصحية من خلال تقديم خدمات تخصصية متقدمة تلبي احتياجات السكان، وتواكب التطور المستمر في القطاع الصحي.
وتسعى مجموعة مستشفيات الحياة الوطني، من خلال هذه الشراكة، إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دعم المشاريع الصحية الكبرى، عبر توفير بيئة استثمارية صحية تسهم في رفع كفاءة الرعاية الطبية وتحسين تجربة المريض في محافظة الطائف.