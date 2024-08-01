"أمانة الطائف" تواصل مبادراتها الصيفية المجتمعية بمشاركة 350 متطوعاً ومتطوعة

يشار إلى ان المبادرة تأتي استمرارًا لجهود عدد المتطوعين والمتطوعات بالمحافظة، خاصة أن الأمانة تُقدم خدمات ترتبط بحياة الناس، وتعمل على تحسين جودة الحياة للمستفيدين، وتقوم بطرح المزيد من الفرص التطوعية لتعزيز الشراكة المجتمعية وإشراك شريحة عريضة من الأهالي في الفعل التطوعي بما يرفع من مستوى الرضا العام عن الأعمال التطوعية للأمانة ومن أهم هذه المبادرات طمس الكتابات العشوائية، زراعة شتلات الزهور والورود، نشر استبانات قياس رضا الخدمات البلدية، إزالة الإعلانات والملصقات العشوائية، تنظيم الفعاليات، مشاركة المسنين والعجزة، أنشطة شبابية وخلافه.