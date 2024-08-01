"أمانة الطائف" تواصل مبادراتها الصيفية المجتمعية بمشاركة 350 متطوعاً ومتطوعة

واصلت إدارة المشاركة المجتمعية بأمانة الطائف تنفيذ مبادراتها الموسمية خلال صيف العام الحالي، وأشركت أكثر من 350 متطوعاً ومتطوعة في العديد من البرامج التطوعية بالتعاون مع القطاع غير الربحي، والتنسيق مع شركاء الأمانة من الجهات الحكومية والأهلية، وفتحت العديد من المسارات ليصبح الجميع شركاء مجتمعيين فاعلين في بيئة عمل تطوعية إيجابية.
جاء ذلك بمشاركة المتطوعين والمتطوعات في مبادرات نظافة الحدائق والمتنزهات والمواقع السياحية وأعمال التشجير والتخضير وبرامج الإصحاح البيئي والمناشط التثقيفية والتوعوية، وكذلك الأنشطة اللاصفية، حيث عملت الأمانة على دعم المبادرات والبرامج والأنشطة التي من شأنها خدمة المجتمع في مختلف المجالات، وبخاصة المجال البلدي وفق رؤية المملكة 2030 لتعزيز تنمية المجتمع، وإيجاد حراك فاعل يشترك الجميع فيه لعملية تنموية شاملة، وترتقي بانتماء المواطنين لمجتمعهم ووطنهم، وتوفر نوعاً من التكافل الاجتماعي الوثيق بين أفراد المجتمع.
يشار إلى ان المبادرة تأتي استمرارًا لجهود عدد المتطوعين والمتطوعات بالمحافظة، خاصة أن الأمانة تُقدم خدمات ترتبط بحياة الناس، وتعمل على تحسين جودة الحياة للمستفيدين، وتقوم بطرح المزيد من الفرص التطوعية لتعزيز الشراكة المجتمعية وإشراك شريحة عريضة من الأهالي في الفعل التطوعي بما يرفع من مستوى الرضا العام عن الأعمال التطوعية للأمانة ومن أهم هذه المبادرات طمس الكتابات العشوائية، زراعة شتلات الزهور والورود، نشر استبانات قياس رضا الخدمات البلدية، إزالة الإعلانات والملصقات العشوائية، تنظيم الفعاليات، مشاركة المسنين والعجزة، أنشطة شبابية وخلافه.