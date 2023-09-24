شاهد.. شقراء تحتفل باليوم الوطني ٩٣.. "حفل تخلله عرضة وكلمات وقصائد"

في احتفالات وطنية مميزة شارك فيها آلاف المواطنين والمقيمين من كافة فئات المجتمع احتفلت شقراء باليوم الوطني الـ ٩٣، ببرامج متنوعة بدأت بمسيرة الخيول التي شارك فيها عدد من الدوائر والمؤسسات، واختتمت بالحفل الرسمي وفعاليات البلدة التاريخية وحديقة الملك فهد التي استمرت حتى منتصف الليل .
وفي التفاصيل، في اليوم الثالث من فعاليات الاحتفال باليوم الوطني ٩٣، أطلق محافظ شقراء عادل البواردي مسيرة الخيول بالبلدة التاريخية بمشاركة المواطنين والمقيمين وعدد من المسؤولين والجهات الرسمية.
بعد ذلك قام محافظ شقراء بجولة في مقر الفعاليات شاهد خلالها ركن الأسر المنتجة، وركن الحرف اليدوية، والركن التراثي والمحلات التراثية، وركن الرسم على الوجه، ومتحف شقراء، وفي ختام الجولة قدم محافظ شقراء شكره لجمعية التنمية والتطوير على جهودها في تنظيم الفعاليات.
وبعد صلاة العشاء كان الجميع على موعد مع الحفل الرسمي الذي أقيم برعاية محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، حيث بدأ بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم تلاه الطالب فيصل الحيلان.
بعد ذلك ألقى محافظ شقراء عادل البواردي كلمة بهذه المناسبة، ثم ألقى المهندس سعود البواردي قصيدة وطنية، وشارك طلاب وطالبات التربية الخاصة بفقرة "مشاعر وطنية".
ثم استمتع الحضور بمتابعة "أوبريت نحلم ونحقق حلمنا"، أداء مجموعة من طالبات إدارة تعليم المحافظة، تلا ذلك كلمة الأهالي ألقاها الدكتور إبراهيم الشريم.
وتواصلت مشاركة الطلاب والطالبات، ليلقي الطالب عبدالله المقحم قصيدة بعنوان "أنت العظيمة"، ثم نفذ عدد من الطلاب والطالبات "لوحات شعرية وطنية"، كما قدم نشاط الطلاب والطالبات عرضًا مرئيًا بعنوان "رؤية وطن".
وفي ختام الاحتفال الرسمي شارك محافظ شقراء عادل البواردي والأهالي والمسؤولون وضيوف الحفل في العرضة السعودية التي استمرت حتى منتصف الليل.