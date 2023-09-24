شاهد.. شقراء تحتفل باليوم الوطني ٩٣.. "حفل تخلله عرضة وكلمات وقصائد"

في احتفالات وطنية مميزة شارك فيها آلاف المواطنين والمقيمين من كافة فئات المجتمع احتفلت شقراء باليوم الوطني الـ ٩٣، ببرامج متنوعة بدأت بمسيرة الخيول التي شارك فيها عدد من الدوائر والمؤسسات، واختتمت بالحفل الرسمي وفعاليات البلدة التاريخية وحديقة الملك فهد التي استمرت حتى منتصف الليل .