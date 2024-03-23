"موسم الأحساء الرمضاني" يُعزز مستهدفات "الأمانة" تجاه دورها المجتمعي

وأضاف "بووشل" أن تفعيل البرامج والمناشط المجتمعية ومنها فعاليّات "ليالي القيصرية" في سوق القيصرية التاريخي يأتي كون هذا السوق يُعد أحد أهم المعالم التراثية والتاريخية بوسط مدينة الهفوف التاريخي وله أهمية اقتصادية وتجارية وارتباط اجتماعي يمتد لأكثر من 200 عام، ويُضاف إلى ذلك مجاورته لعددٍ من المواقع التراثية مثل "قصر إبراهيم التاريخي، منزل البيعة، المدرسة الأميرية، سوق الحميدية".