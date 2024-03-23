"موسم الأحساء الرمضاني" يُعزز مستهدفات "الأمانة" تجاه دورها المجتمعي

برعاية الأمير سعود بن طلال بن بدر - محافظ الأحساء-، انطلقت الأربعاء الماضي مسابقة أمانة الأحساء للقرآن الكريم "ورتل 2" بالتعاون مع جمعية تحفيظ القرآن بالأحساء وذلك في قلعة الأمانة التراثية، كما تشهد الفترة من 13-15 من الشهر الجاري تنظيم مسابقة بلال لأجمل أذان في نسختها الثانية.
وبين أروقة عراقة الماضي وأصالة التراث المعماري في سوق القيصرية التاريخي تتواصل فعاليّات (ليالي القيصرية) وسط إقامة مناشط رمضانية مجتمعية لإحياء الموروث الشعبي في هذا الشهر المبارك.
في حين يتنافس 16 فريقًا من فرق الأحياء تم تقسيمهم على أربع مجموعات لنيل لقب بطولة الأمانة لكرة القدم والمُقامة على ملعب منتزه الملك عبدالله البيئي بالتعاون مع وزارة الرياضة.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة خالد بن محمد بووشل أن تنظيم البرامج والأنشطة المجتمعية في (موسم الأحساء الرمضاني 1445)، يُعزز مستهدفات الأمانة تجاه دورها المجتمعي، ويُسهم في إحياء الموروثات الشعبية الأحسائية في هذا الموسم الفضيل.
وأضاف "بووشل" أن تفعيل البرامج والمناشط المجتمعية ومنها فعاليّات "ليالي القيصرية" في سوق القيصرية التاريخي يأتي كون هذا السوق يُعد أحد أهم المعالم التراثية والتاريخية بوسط مدينة الهفوف التاريخي وله أهمية اقتصادية وتجارية وارتباط اجتماعي يمتد لأكثر من 200 عام، ويُضاف إلى ذلك مجاورته لعددٍ من المواقع التراثية مثل "قصر إبراهيم التاريخي، منزل البيعة، المدرسة الأميرية، سوق الحميدية".