نائب أمير مكة يعلن بدء التخطيط لأعمال حج 1446هـ.. 60 جهة تشارك في وضع خطط نوعية

وقال: "نلتقي اليوم واضعين أمامنا أهدافًا يتوجب علينا تحقيقها، يأتي في مقدمتها تعزيز مكتسبات حج 1445هـ، بعد أن وفّقَ الله هذه البلاد قيادة وحكومة وشعبًا لخدمة الحجيج الذين أدوا ركن الإسلام الخامس في يُسر وطمأنينة وأمن، ونضع على هرم الأولويات التحضير المبكر لحج هذا العام وأن نستشعر جميعًا مسؤوليتنا تجاه قاصدي أقدس البقاع وأطهرها".