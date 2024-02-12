"ملكية ينبع" تعلن بدء الترتيبات النهائية لافتتاح مهرجان الزهور والحدائق

أعلنت الهيئة الملكية بينبع بدء الترتيبات النهائية لافتتاح مهرجان الزهور والحدائق بينبع الصناعية في دورته الرابعة عشرة، برعاية كريمة من الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة المدينة المنورة.
ويحتفي مهرجان الزهور والحدائق، الذي سينطلق في 15 فبراير 2023م، ويستمر حتى 9 مارس 2023م، بالنسيج الثقافي والفني والبيئي، وسيُقدِّم لزوَّاره مزيجًا فريدًا من تجارب الفعاليات الفنية، والثقافية، والترفيهية.
وسينطلق المهرجان بحفل افتتاحي، سيظل خالدًا بذاكرة سكان ينبع الصناعية وجميع زواره؛ إذ يتضمن العديد من الفعاليات الاستعراضية، بحضور عدد كبير من الشخصيات البارزة والمهتمين بالثقافة والفن.
كما تتضمن فعاليات المهرجان عروضًا متنوعة، مثل عرض فِرقة خيال الظل، الذي يُقدِّم قصة مميزة عن المهرجان، إضافة إلى عدد من العروض المميزة التي سيقدمها أطفال ينبع.
وستشهد سماء ينبع الصناعية عرضًا مميزًا للألعاب النارية التي ستُضفي وهجًا من المتعة والجمال على المهرجان.
وتدعو الهيئة الملكية للجبيل وينبع جميع الزوار والمهتمين إلى زيارة موقع المهرجان الإلكتروني، والاطلاع على تفاصيل المهرجان؛ للاستمتاع بتجربة لا تُنسى YanbuFlowerFestival.com.sa.