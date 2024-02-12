"ملكية ينبع" تعلن بدء الترتيبات النهائية لافتتاح مهرجان الزهور والحدائق

ويحتفي مهرجان الزهور والحدائق، الذي سينطلق في 15 فبراير 2023م، ويستمر حتى 9 مارس 2023م، بالنسيج الثقافي والفني والبيئي، وسيُقدِّم لزوَّاره مزيجًا فريدًا من تجارب الفعاليات الفنية، والثقافية، والترفيهية.