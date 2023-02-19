"الغامدي" تنوه بمشاركة جمعية كيان في مبادرة بناء القدرات التي أطلقتها جمعية بناء للأيتام

نوهت رئيس مجلس إدارة جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة، سمها بنت سعيد الغامدي بمشاركة جمعية كيان سنويًا في مبادرة بناء القدرات التي أطلقتها جمعية بناء منذ عدة سنوات، إيمانًا منها بما تتطلبه خدمات الأيتام من تجديد وابتكار.
وأضافت أن من أكثر نعم الله أن اليتيم في هذا الوطن العظيم، وطن الإنسانية والعطاء يحظى باهتمام كبير من ولاة الأمر خاصة، ومن أبناء الوطن بشكل عام، فالحمد لله الذي أوجد في هذه البلاد ولاة أمر يعملون على تحقيق كل ما فيه صالح الإنسان.
وأشارت إلى أنه وبعد تأكيد أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف في استضافته المشاركين في مبادرة بناء القدرات وتبادل الخبرات بين جمعيات الأيتام بالمملكة، التي تنظمها "جمعية بناء لرعاية الأيتام" في "مجلس الاثنينية" بأن كل يتيم وكل يتيمة في المملكة لهما والد اسمه "سلمان بن عبدالعزيز".
هذا وقد شاركت ثلاث موظفات من جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة، ضمن مبادرة بناء القدرات وتبادل الخبرات بين جمعيات الأيتام بالمملكة وفازت ببحوثهن المقدمة وتم تكريم جمعية كيان بدرع.
وقد كانت هذه المبادرة من جمعية بناء منارة ترتقي بأداء جمعيات الأيتام وتحقق تطوير قدراتهم الإبداعية في مختلف قضايا الأيتام . ولا يسعنا إلا أن نبارك للمدير التنفيذي عبدالله الخالدي هذا النجاح والتميز الدائم، الذي تدعمه قيادة حكيمة من أمير المنطقة الشرقية، الذي يؤازر خطوات العمل الخيري، ويسخر لها كل الإمكانات لتحقق الدور المطلوب منها في المنطقة.