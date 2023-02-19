"الغامدي" تنوه بمشاركة جمعية كيان في مبادرة بناء القدرات التي أطلقتها جمعية بناء للأيتام

وقد كانت هذه المبادرة من جمعية بناء منارة ترتقي بأداء جمعيات الأيتام وتحقق تطوير قدراتهم الإبداعية في مختلف قضايا الأيتام . ولا يسعنا إلا أن نبارك للمدير التنفيذي عبدالله الخالدي هذا النجاح والتميز الدائم، الذي تدعمه قيادة حكيمة من أمير المنطقة الشرقية، الذي يؤازر خطوات العمل الخيري، ويسخر لها كل الإمكانات لتحقق الدور المطلوب منها في المنطقة.