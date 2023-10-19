تدشين مشروع "رقمن" بمقر وقف القرض الحسن ومؤسسة سارة الوقفية بمكة المكرمة

دشن الدكتور حسن محمد الشريم، الأمين العام لمؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية، والدكتور عبدالله الربيعة مدير إدارة الجودة مشروع "رقمن" - المنصة الإلكترونية - خلال زيارته مقر وقف القرض الحسن ومؤسسة سارة الوقفية بمكة المكرمة.
وقد أثنى الدكتور الشريم على جودة الأعمال والمشروعات المنفذة من قِبل الوقف، مشيرًا إلى الخدمات النوعية المتميزة التي تقدم لمستفيدي الوقف، ودعا إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الوقف والجهات المعنية لتعزيز دور الوقف في خدمة المجتمع بشكل أوفى وأبقى. هذه المبادرة تواكب توجه المملكة العربية السعودية في التحول الرقمي، حيث تُسهم في تعزيز خدمة المجتمع بشكل أفضل.