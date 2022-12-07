"الاحتراف في التطوع السياحي".. مبادرة لتأهيل 100 محترف في التطوع السياحي

من جانبه أكد إبراهيم المعطش، الرئيس التنفيذي لمركز المسؤولية الاجتماعية ، أن الهدف من المبادرة هو الإسهام في تطوير العمل التطوعي ليكون عملًا مؤسسيًّا مواكبًا لرؤية المملكة 2030، ولتمكين ومشاركة الشباب واحتواء جهودهم وتنظيمها في العمل التطوعي، بوصفه قيمة إنسانية نبيلة تعزز ثقافة التعايش المجتمعي والتلاحم الوطني، إضافة إلى تعزيز إسهامات مؤسسات العمل التطوعي والمتطوعين في خدمة المجتمع.