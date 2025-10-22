"الندوة العالمية": التعليم ركيزة لبناء الإنسان والنهوض بالمجتمعات

أكد مدير إدارة الشؤون التعليمية بالندوة العالمية للشباب الإسلامي، الدكتور محمود شرف، أن التعليم يُعد الركيزة الأساسية لبناء الإنسان والنهوض بالمجتمعات، موضحًا أن الندوة تقدم برامج تعليمية وتنموية شاملة تجمع بين التعليم الأكاديمي والتربية القيمية، لإعداد جيلٍ مؤهل علميًّا وفكريًّا وأخلاقيًّا.
وأوضح الدكتور محمود، في حديثه لإذاعة نداء الإسلام، أن الندوة تنفّذ منذ أكثر من خمسين عامًا برامج تعليمية متنوعة تشمل المنح الدراسية، ودعم المؤسسات التعليمية، وتأهيل الكوادر التربوية في عدد من الدول، إلى جانب تمكين الطلبة المتفوقين من استكمال دراستهم الجامعية والعليا داخل المملكة وخارجها.
وأشار إلى اهتمام الندوة بتطوير مهارات الشباب في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، وتقديم منح دراسية في التخصصات النوعية التي تخدم التنمية الحديثة.
واختتم "شرف" حديثه مثمنًا جهود المملكة العربية السعودية في دعم التعليم وتسخير الإمكانات لتطويره محليًّا ودوليًّا، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل نموذجًا عالميًّا في بناء الإنسان وتنمية المجتمعات.