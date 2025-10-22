"الندوة العالمية": التعليم ركيزة لبناء الإنسان والنهوض بالمجتمعات

وأوضح الدكتور محمود، في حديثه لإذاعة نداء الإسلام، أن الندوة تنفّذ منذ أكثر من خمسين عامًا برامج تعليمية متنوعة تشمل المنح الدراسية، ودعم المؤسسات التعليمية، وتأهيل الكوادر التربوية في عدد من الدول، إلى جانب تمكين الطلبة المتفوقين من استكمال دراستهم الجامعية والعليا داخل المملكة وخارجها.