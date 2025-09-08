شراكة بين جمعية شفيعاً ومؤسسة الشيخ عبدالله الراجحي الخيرية لدعم تعليم القرآن الكريم لذوي الإعاقة

في خطوة نوعية لخدمة كتاب الله الكريم، وقع رئيس جمعية شفيعاً محمد الصحبي مع المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ عبدالله الراجحي الخيرية موسى حدادي اتفاقية تعاون لدعم مشروع تعليم القرآن الكريم لذوي الإعاقة في مسجد ومجمع الشيخ عبدالله الراجحي، وذلك في إطار تعزيز الجهود المشتركة لخدمة القرآن الكريم ونشره بين مختلف فئات المجتمع.
وخلال كلمته، رفع رئيس الجمعية محمد الصحبي شكره وتقديره لمؤسسة الشيخ عبدالله الراجحي الخيرية، واصفًا إياها بـ"الشريك الاستراتيجي" الذي لم يتوقف عطاؤه عن دعم مشاريع تعليم القرآن الكريم، تنفيذًا للوصية واستكمالًا لجهود النظار. وأشاد بالدعم المتواصل الذي انعكس أثره المبارك على فئات الصم، المكفوفين، متلازمة داون، ذوي الإعاقة الحركية، صعوبات التعلم، والتوحد، مؤكدًا أن هذا التعاون يسهم في تمكين الفئات المستهدفة من حفظ كتاب الله وتعلمه بطرق مبتكرة وتخصصية.
من جانبه، أعرب المدير التنفيذي للمؤسسة موسى حدادي عن فخره بهذه الشراكة، مثمنًا دور جمعية شفيعاً في تطوير منتجات تعليمية رائدة، منها المصحف الخاص بالصم المعتمد في الحرمين الشريفين والموزع عالميًا، ومصحف المدينة النبوية للصم بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والمصحف المجزأ للمكفوفين في 30 جزءًا بالحجم الصغير.
وأكد "حدادي" أن المؤسسة حريصة على توسيع مجالات التعاون بما يحقق رسالتها في خدمة القرآن الكريم وتعزيز أثره داخل المملكة وخارجها. كما أوضح سعادة مشرف إدارة مساجد الراجحي الأستاذ عبدالعزيز الصيفي أن المشروع يخدم اليوم أكثر من 165 طالبًا وطالبة من مختلف الفئات، بينهم أربعة طلاب أتموا حفظ كتاب الله كاملًا، مضيفًا أن الحلقات تعتمد أساليب تعليمية متنوعة ومبتكرة تراعي قدرات كل فئة، بما يترجم رؤية الجامع في أن يكون بيئة جامعة لطلاب العلم وحافظي القرآن على اختلاف قدراتهم.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا نوعيًا في خدمة القرآن الكريم وتعليم ذوي الإعاقة، بما يعزز حضور المملكة الريادي عالميًا في هذا المجال.