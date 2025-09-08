شراكة بين جمعية شفيعاً ومؤسسة الشيخ عبدالله الراجحي الخيرية لدعم تعليم القرآن الكريم لذوي الإعاقة

وخلال كلمته، رفع رئيس الجمعية محمد الصحبي شكره وتقديره لمؤسسة الشيخ عبدالله الراجحي الخيرية، واصفًا إياها بـ"الشريك الاستراتيجي" الذي لم يتوقف عطاؤه عن دعم مشاريع تعليم القرآن الكريم، تنفيذًا للوصية واستكمالًا لجهود النظار. وأشاد بالدعم المتواصل الذي انعكس أثره المبارك على فئات الصم، المكفوفين، متلازمة داون، ذوي الإعاقة الحركية، صعوبات التعلم، والتوحد، مؤكدًا أن هذا التعاون يسهم في تمكين الفئات المستهدفة من حفظ كتاب الله وتعلمه بطرق مبتكرة وتخصصية.