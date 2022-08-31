"الحازمي": علينا مواكبة التحول للتقنية والاستمرار في تفعيل المنصات التعليمية الإلكترونية

من جهته، أشاد المساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي، بالدور الكبير للعاملين في شؤون المعلمين والمعلمات، منوهًا بجهودهم الكبيرة في سد الاحتياج ومعالجة العجز، داعيًا الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد لاستمرار العملية التعليمية في المدارس دون توقف والتواصل المباشر مع الإدارة عند الحاجة إلى الاستفسار أو توضيح آليات سد الاحتياج داخل المدارس.