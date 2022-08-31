"الحازمي": علينا مواكبة التحول للتقنية والاستمرار في تفعيل المنصات التعليمية الإلكترونية

أشاد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بالدعم اللا محدود الذي توليه القيادة الرشيدة للتعليم، وذلك عقب تدشين عدد من المباني المدرسية الجديدة لتكون بيئات تعليم جاذبة ومحفزة.
وأكد مدير تعليم الليث، خلال لقائه اليوم بمديري ومديرات المدارس في قاعة المؤتمرات والمعارض بالمبنى الرئيسي للإدارة، على أهمية مواكبة التحول للجانب التقني بالاستمرار في تفعيل المنصات التعليمية الإلكترونية، وفي مقدمتها منصة مدرستي، ومتابعة عمليات التعليم والتعلم فيها.
وحثّ الجميع على المتابعة الدائمة لعمليات التعليم والتعلم، مع التركيز على أهمية التشخيص وتحسس جوانب الدعم التي يحتاجها المتعلم والاستعداد التام لاختبارات التيمز في العلوم والرياضيات، بالإضافة إلى الاختبارات الوطنية والمركزية المختلفة.
وكان المساعد للشؤون التعليمية (بنات) هدية بنت محمد البركاتي، رحبت بالجميع في بداية اللقاء؛ داعيةً الله أن يكون هذا العام عام عطاء ونجاح وتميز.
كما أشار المساعد للشؤون التعليمية (بنين) الدكتور محمد بن أحمد النعيري إلى أهمية التهيئة المهارية للتعلم وكيفية التخطيط لها مع انطلاقة العام الدراسي، وأن يدرك الجميع متطلبات التعلم السابقة، مستشهدًا بشواهد منهجية لذلك كدورة الماء في الطبيعة ومعادلات الدرجة الأولى والعمليات الحسابية الأربع والتدرج المعرفي للربط بين المفاهيم كالصلاة وحكمها وأركانها وواجباتها والتشهد الأخير فيها.
من جهته، أشاد المساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي، بالدور الكبير للعاملين في شؤون المعلمين والمعلمات، منوهًا بجهودهم الكبيرة في سد الاحتياج ومعالجة العجز، داعيًا الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد لاستمرار العملية التعليمية في المدارس دون توقف والتواصل المباشر مع الإدارة عند الحاجة إلى الاستفسار أو توضيح آليات سد الاحتياج داخل المدارس.
من جانبه، أوضح رئيس قسم شؤون المعلمين عبيد بن مديني العسافي، دور مديري المدارس في تحقيق الاستثمار الأمثل للكوادر البشرية، وبعد ذلك عرضت مديرة الإشراف التربوي زهراء بنت سند الزبيدي المؤشرات الرقمية لمدير المدرسة في نظام نور ومنصة مدرستي ودور المدرسة في دعم العمليات التعليمية، كما استعرضت رئيسة قسم الطفولة المبكرة ثالثة بنت مصنف اليزيدي الخطة الإعلامية لحث المجتمع للتسجيل في رياض الأطفال.
وبدوره استعرض مدير الإشراف التربوي الدكتور عطية بن يتيم الهلالي، تقريرًا عن بداية العام الدراسي ١٤٤٤هـ بمحاوره المهمة كالنظافة والميزانية التشغيلية والتشغيل والصيانة والأمن والسلامة بالإضافة إلى الخدمات الطلابية المختلفة، مؤكدًا على الجميع أهمية المتابعة المستمرة للبرامج الإشرافية التقنية في برنامج نور مع الاستفادة الكاملة من الخدمات التي تقدمها منصة مدرستي، شاكرًا الجميع على الحضور والتفاعل مع محاور الاجتماع.