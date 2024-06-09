وكيل إمارة حائل يدشن أنشطة وفعاليّات اليوم العالمي لسلامة الأغذية

دشن وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ مساء اليوم، أنشطة وفعاليّات اليوم العالمي لسلامة الأغذية التي تنفذها صحة حائل تحت شعار "تأهب لغير المتوقع" في ممشى الأمير سعود بن عبدالمحسن في مدينة حائل، وذلك بحضور مدير عام صحة حائل سلطان بن ناصر المسيعيد، والرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي حاتم الرشدان.
وتهدف الفعاليّات لرفع الوعي بأهمية الالتزام بالتداول والحفظ السليم للغذاء وتعزيزًا لمبادئ الصحة، ورفع التوعية المجتمعية للحد من حوادث التسممات الغذائية، وقدم القائمون على الفعاليّة شرحًا للزوار عن أهمية السلامة الغذائية، وتأثير الأكل على صحة الإنسان، وضرورة اتباع نمط حياة صحي.
كما تضمنت الفعاليّة نشر رسائل ومنشورات توعوية للتوعية بأن؛ سلامة الأغذية تلعب دورًا مُهمًا في الحد من الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية، وكذلك الوقاية من مخاطر التسمم الغذائي والأمراض المنقولة بوساطة الغذاء، وعن كيفية تحسين المتناول الغذائي اليومي، والقيمة الغذائية للوجبات اليومية وفق الاحتياج والتعريف بمسببات الحساسية والملوثات والمحافظة على سلامة الغذاء.