وكيل إمارة حائل يدشن أنشطة وفعاليّات اليوم العالمي لسلامة الأغذية

كما تضمنت الفعاليّة نشر رسائل ومنشورات توعوية للتوعية بأن؛ سلامة الأغذية تلعب دورًا مُهمًا في الحد من الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية، وكذلك الوقاية من مخاطر التسمم الغذائي والأمراض المنقولة بوساطة الغذاء، وعن كيفية تحسين المتناول الغذائي اليومي، والقيمة الغذائية للوجبات اليومية وفق الاحتياج والتعريف بمسببات الحساسية والملوثات والمحافظة على سلامة الغذاء.