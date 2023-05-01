انطلاق مؤتمر "التطورات الحاسوبية في مجال الأحياء البنيوية" بجدة

انطلقت أعمال المؤتمر العلمي "التطورات الحاسوبية في مجال الأحياء البنيوية"، اليوم الاثنين، والذي ينظمه مركز أبحاث البيولوجيا الحاسوبية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، بمركز "ثول" بمحافظة جدة.
ويعقد المؤتمر انطلاقًا من أهمية الأحياء والتراكيب البنيوية، والتي تعدّ من المجالات البحثية التي تواجه تحديات كبيرة على مستوى العالم، مما يجعل تسخير القدرات الحاسوبية من قبل جامعة "كاوست" عنصرًا فعالًا في تسريع عجلة التطوّر في هذا المجال.
ويهدف هذا التجمّع الأكاديمي الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام، إلى تعزيز التعاون محليًا ودوليًا في مجالات الطاقة والتقنيات الحيوية التشخيصية، باعتبار ما ترنو إليه هذه التقنيات في فهم الأنظمة الحية وتسخير قدراتها في تشخيص الأمراض وإنتاج مركبات جديدة ذات فائدة تسعى إلى الإسهام في تطوير الصحة العامة.
وبحسب المنظمين، يعدّ هذا المؤتمر بمثابة منصة لدعم الشراكات البحثية بين مختلف القطاعات، وربط علماء البيانات والباحثين في مجال علوم الحاسب بالمتخصصين في الطب والأحياء الجزيئية بشكل عام على المستوى المحلي والدولي.
كما يسلّط الضوء على المهارات الشابة من الباحثين وطلبة الدراسات العليا، والناتج العلمي البحثي للمملكة. وفي الوقت نفسه يقدم المؤتمر نموذجًا للتطوير السريع في هذا المجال باستخدام التقنيات الحاسوبية الحديثة.
ومن بين أهداف المؤتمر الهامة، هو سعي جامعة الملك عبدالله، لتعريف المجتمع العلمي الدولي بالأنشطة البحثية في المملكة، وتسليط الضوء على السعودية ودورها الريادي في البحث العلمي على مستوى المنطقة والشرق الأوسط.
ومن ناحية أخرى تمكين الباحثين المشاركين من التعرف على المملكة وثقافتها المتنوعة ومجتمعها الذي يتسم بالتطور والازدهار الاقتصادي والاجتماعي.