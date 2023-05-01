انطلاق مؤتمر "التطورات الحاسوبية في مجال الأحياء البنيوية" بجدة

ويهدف هذا التجمّع الأكاديمي الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام، إلى تعزيز التعاون محليًا ودوليًا في مجالات الطاقة والتقنيات الحيوية التشخيصية، باعتبار ما ترنو إليه هذه التقنيات في فهم الأنظمة الحية وتسخير قدراتها في تشخيص الأمراض وإنتاج مركبات جديدة ذات فائدة تسعى إلى الإسهام في تطوير الصحة العامة.