"بيئة خليص" تشارك في الحملة الوطنية للتبرع بالدم اقتداءً بولي العهد

في تجاوب مع المبادرة المباركة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – شارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خليص في الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم، تعزيزًا لقيم التكافل المجتمعي والعمل التطوعي.
وأوضح مدير المكتب، المهندس أنس بن مقبول البلادي، أن هذه المشاركة تأتي امتدادًا لنهج القيادة الرشيدة في دعم الشراكة المجتمعية، وترسيخ القيم الوطنية التي تحث على البذل والعطاء.
من جهته، أكّد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة، المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، أن مشاركة الفرع في هذه الحملة تعكس التزام الوزارة بمسؤوليتها الاجتماعية، مشيرًا إلى أن مثل هذه المبادرات تعزز روح التضامن وتسهم في إنقاذ الأرواح وخدمة المجتمع.