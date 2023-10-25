"الطب الوراثي" تحتفي بالشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي بفعاليات متعددة

فيما تواصل الجمعية فعالياتها من خلال ندوة افتراضية تنظمها لجنة التوعية والإرشاد الوراثي بالجمعية بعنوان "سرطان الثدي بين التشخيص والوقاية" تقام بالتعاون مع جمعية زهرة لسرطان الثدي في تمام الساعة 7:30 من مساء السبت 28 أكتوبر ولمدة ساعتين تشارك فيها كل من الدكتورة ندى آل صالح، و الدكتورة عزيزة مشيبة، والدكتورة ندى درار، و الدكتور محمد القرني و منيرة الشهري. وتتناول الندوة سرطان الثدي والوراثة، وعلاقة السرطان والوراثة، والفحوصات الجينية والوقاية الأسرية، وتستهدف الندوة عامة المجتمع والمهتمين بسرطان الثدي والوراثة، فيما يمكن متابعة هذه الندوة عبر رابط الزوم:

https://us06web.zoom.us/j/88014670345