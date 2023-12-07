بمناسبة يوم التطوع.. "أكاديمية تهامة" تنفذ مبادرة تطوعية تثقيفية

ويأتي الاحتفال بيوم التطوع السعودي والعالمي للعام الأول للأكاديمية حضورياً بعد إقامته لعامين مضيا عن بعد، ويعد هذا اللقاء أول فعالية ميدانية للأكاديمية؛ بهدف المساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م، والمتمثلة في الوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030م، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع في إبراز جهود المتطوعين، وتحفيز شرائح المجتمع كافة للمشاركة في المبادرات التطوعية المختلفة.