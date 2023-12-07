بمناسبة يوم التطوع.. "أكاديمية تهامة" تنفذ مبادرة تطوعية تثقيفية

أقامت أكاديمية تهامة التطوعية مساء أمس الأول بمحافظة المجاردة مبادرة تطوعية تثقيفية بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي برئاسة فاطمة العماري .
أقيمت المبادرة بتدشين من ممُثل جمعية البر بمحافظة المجاردة سمير الخشرمي مسؤول العلاقات العامة بالجمعية، وتم خلالها إقامة عدد من الفعاليات والفقرات التطوعية المختلفة، وبحضور عدد من الإعلاميين والمتطوعين.
ويأتي الاحتفال بيوم التطوع السعودي والعالمي للعام الأول للأكاديمية حضورياً بعد إقامته لعامين مضيا عن بعد، ويعد هذا اللقاء أول فعالية ميدانية للأكاديمية؛ بهدف المساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م، والمتمثلة في الوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030م، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع في إبراز جهود المتطوعين، وتحفيز شرائح المجتمع كافة للمشاركة في المبادرات التطوعية المختلفة.
وتم خلال المبادرة تنفيذ عدة أنشطة تطوعية مختلفة؛ من أبرزها تكريم عدد من المتطوعين تعزيزاً لثقافة العمل التطوعي، كما تم توزيع هدايا للحضور بالإضافة إلى هدايا خاصة بالأطفال.
وتهدف الأكاديمية من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي بالمنطقة، ورفع وعي أفراد المجتمع بأهمية ممارسته.