تكريم الفائزين بمهرجان الفنون الخليجي وأفضل سينوغرافيا لطلاب المملكة
نظّم مكتبُ التربية العربي لدول الخليج، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ مهرجانَ الفنون الخليجي الثاني لطلبة التعليم العام في وزارات التربية والتعليم بالدول الأعضاء.
جاء ذلك خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو 2024؛ بهدف إبراز المواهب الفنية لدى طلبة التعليم العام في الدول الأعضاء والعمل على تنميتها من خلال مسابقات فنية متنوعة تشملُ المسرح المدرسي، والخطّ العربي، والفنون التشكيلية.
من جانبه أكّد المديرُ العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، أنّ مهرجان الفنون الخليجي الذي يُنظّمه المكتب بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء يمثّل تظاهرةً فنّية خليجيةً تُعزّز التنافس الأخويّ بين طلاب التعليم العام في دول الخليج، وتنمّي ثقتَهم بأنفسهم، ومهاراتهم الاجتماعية، وتحفّزهم على الإبداع.
وأوضح أن مكتب التربية العربيِ لدول الخليج حريص على أن يكون للفنون مكان ومساحة مقدرة في برامجه؛ إيمانًا منه بدورها في معالجة القضايا الاجتماعية وتعزيز الصلات والعلاقات بين الأفراد والجماعات، وتوثيق عُرى المودة بينهم، فضلًا عن ترسيخ مشاعر الولاء والانتماء.
ورفع العاصمي الشكر والتقدير إلى قادة الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعمهم الدائم لمكتب التربية العربيّ؛ لينهض بأدواره ومسؤولياته خدمةً للأهداف التربوية والتعليمية الخليجية المشتركة.
وفي ختام كلمته هنّأ الفائزين والفائزات في المهرجان، وحثّهم على مواصلة الإبداع واستمرار التألّق.
يذكر أن المسابقة حظيت بمشاركة 120 طالبًا وطالبة شملت مشاركاتهم ثلاثة مسارات رئيسية في مجالات المسرح المدرسي والخط العربي والفنون التشكيلية، وحقّق فيها طلاب دولة الإمارات العربية المتحدة جائزة أفضل عرض متكامل، فيما حقّق طلاب دولة قطر جائزة أفضل إخراج مسرحي وجائزة أفضل نص مسرحي.
وحصد طلابُ المملكة جائزةَ أفضل سينوغرافيا، وحقّق طلاب سلطنة عمان جائزة أفضل أداء جماعي، وتناصف طلابُ سلطنة عمان ودولة قطر جائزةَ أفضل أداء فردي، بينما حقّق طلاب سلطنة عمان جائزة أفضل موسيقى، وحصل طلاب دولة الكويت على جائزة تشجيعية في إعداد العمل وجائزة تشجيعية لفريق العمل، بينما حصل طلاب المملكة العربية السعودية جائزة تشجيعية في الأداء التمثيلي.