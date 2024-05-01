تكريم الفائزين بمهرجان الفنون الخليجي وأفضل سينوغرافيا لطلاب المملكة

من جانبه أكّد المديرُ العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، أنّ مهرجان الفنون الخليجي الذي يُنظّمه المكتب بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء يمثّل تظاهرةً فنّية خليجيةً تُعزّز التنافس الأخويّ بين طلاب التعليم العام في دول الخليج، وتنمّي ثقتَهم بأنفسهم، ومهاراتهم الاجتماعية، وتحفّزهم على الإبداع.