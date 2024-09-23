"رئيس نادي محايل": القطاع الرياضي يشهد تطورات واسعة في عهد خادم الحرمين الشريفين

وأكّد أن مستقبل المملكة مبشر وواعد بإذن الله، فلدينا قدراتٌ وكفاءاتٌ كبيرة تسهم في صناعة المستقبل، والجميع يبذل أقصى الجهود لرفعة المملكة في المجالات كافة، حيث إننا نملك كل العوامل التي تمكننا من تحقيق أهدافنا معاً، خاصةً أن الرؤية السعودية ٢٠٣٠ تؤهل لمرحلة جديدة تتطلب أن يسهم فيها الجميع؛ كلٌ في مجاله لتحقيق أهداف المملكة وتقدمها وريادتها للاقتصاد العالمي.