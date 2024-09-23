"رئيس نادي محايل": القطاع الرياضي يشهد تطورات واسعة في عهد خادم الحرمين الشريفين

رفع رئيس مجلس إدارة نادي محايل الرياضي بمحافظة محايل عسير الدكتور إبراهيم بن عمر المحائلي؛ أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، وإلى كافة أفراد الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل، بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين للمملكة؛ داعياً الله أن يديم على هذه البلاد عزها وأمنها واستقرارها.
وقال الدكتور المحائلي؛ إن ذكرى التوحيد يوم مجيد يتجدّد فيه الولاء والمحبة والتلاحم والثقة بين القيادة والشعب، وتستشعر فيه القيم التي أرساها مؤسّس البلاد ورجاله المخلصون، وتستحضر فيه الإنجازات التي تحقّقت للمملكة والتنمية والتطور اللذين نعيشهما في كافة المجالات التي أصبحت محط أنظار العالم، في يوم اعتزاز وافتخار كل مواطن بكيان المملكة العربية السعودية؛ بلد الإسلام والسلام والخير والعطاء لجميع الشعوب.
وأضاف الدكتور المحائلي؛ أن أهم ما يميز المرحلة الراهنة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، هو إطلاق برامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية كبيرة، وإقرار مشاريع جديدة على نحو يسهم في استدامة التنمية المنشودة، وتوّج ذلك بتعزيز برنامج التحوُّل الوطني الذي يعطي دلالة في التغيير والتجديد نحو رؤية اقتصادية وطنية جديدة هدفها مضاعفة قدرات الاقتصاد الوطني.
وأشار الدكتور المحائلي؛ إلى أن القطاع الرياضي في المملكة يحظى باهتمامٍ بالغ ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، ويتمثل ذلك في حرصه على توفير الرعاية الرياضية الشاملة لأبناء هذا الوطن المعطاء في أنحاء المملكة كافة، وقد شهد القطاع في عهده -حفظه الله- عديداً من التطورات الواسعة في المرافق والمنشآت الرياضية الجديدة.
وأكّد أن مستقبل المملكة مبشر وواعد بإذن الله، فلدينا قدراتٌ وكفاءاتٌ كبيرة تسهم في صناعة المستقبل، والجميع يبذل أقصى الجهود لرفعة المملكة في المجالات كافة، حيث إننا نملك كل العوامل التي تمكننا من تحقيق أهدافنا معاً، خاصةً أن الرؤية السعودية ٢٠٣٠ تؤهل لمرحلة جديدة تتطلب أن يسهم فيها الجميع؛ كلٌ في مجاله لتحقيق أهداف المملكة وتقدمها وريادتها للاقتصاد العالمي.
وفي الختام، دعا الدكتور إبراهيم المحائلي؛ الله -العلي القدير- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين، وأن يعيد هذه المناسبة الغالية أعواماً عديدة وبلادنا تنعم بالأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادتها الحكيمة، وأن يوفقنا جميعاً لتحقيق تطلعات ولاة الأمر وأبناء هذا الوطن الغالي.