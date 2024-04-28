"مدير تعليم الطائف" يتابع الأداء التعليمي والتحصيل الدراسي والانضباط المدرسي بالمحافظة

ترأس المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، اجتماع لجنة متابعة الأداء التعليمي، وثمّن خلال اللقاء دورَ مديري ومديرات المكاتب والمدارس، في التحصيل الدراسي والانضباط المدرسي.
من جانبه كرّم الدكتور الغامدي، صباح اليوم الدكتور عبدالله بن يوسف الكناني، بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه من قسم القراءات بكلية الشريعة والأنظمة بجامعة الطائف، والتي تعد الأولى على مستوى جامعة الطائف، وكانت رسالته بعنوان [القول بالغربة عند الإمام الكرماني في كتابه غرائب التفسير وعجائب التأويل من "جمعًا ودراسة" وموازنة].
وأشاد الدكتور الغامدي بالجهود المبذولة من قِبَل الدكتور الكناني نظير حصوله على درجة الدكتوراه.