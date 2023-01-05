34 ألف جلسة تأهيلية للعلاج الطبيعي بمستشفى الرس خلال عام 2022م

كشف تجمع القصيم الصحي أن عدد الجلسات التأهيلية التي عقدها قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الرس خلال العام الميلادي الماضي 2022 بلغت 34 ألف جلسة.
وأوضح "التجمع" أن جلسات التأهيل والعلاج الطبيعي قٌدمت لـ 6361 حالة متنوعة، مبينًا أن منها 16090 جلسة علاج طبيعي، و 2178 جلسة للأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة، و 11972 جلسة للعظام.
وأِشار تجمع القصيم الصحي إلى عقد 56 جلسة للعناية المركزة، و2012 جلسة باطنة عامة، و 1575 جلسة أطفال، فيما كانت هناك 118 جلسة أخرى، ليصبح العدد الإجمالي للجلسات التأهيلية 34001 جلسة.
وبيّن أيضًا أن قسم التأهيل والعلاج الطبيعي بمستشفى الرس العام يستقبل الحالات المحولة له من أقسام الطوارئ وأقسام التنويم والعناية والعيادات الخارجية والمستشفيات الطرفية، حيث يقوم الطبيب بتحديد مواعيد الجلسات للمريض حسب الاحتياج، كما يتم وضع برنامج لمتابعته من قِبل فريق طبي مؤهل.