34 ألف جلسة تأهيلية للعلاج الطبيعي بمستشفى الرس خلال عام 2022م

وبيّن أيضًا أن قسم التأهيل والعلاج الطبيعي بمستشفى الرس العام يستقبل الحالات المحولة له من أقسام الطوارئ وأقسام التنويم والعناية والعيادات الخارجية والمستشفيات الطرفية، حيث يقوم الطبيب بتحديد مواعيد الجلسات للمريض حسب الاحتياج، كما يتم وضع برنامج لمتابعته من قِبل فريق طبي مؤهل.