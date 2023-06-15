محافظ المجمعة يرعى ملتقى العمل الحر بالكلية التقنية للبنات

وفي ختام الحفل قدم مدير عام إدارة التدريب التقني بمنطقة الرياض أ.عبدالرحمن المقبل شكره وهدية تذكارية بهذه المناسبة لصاحب السمو على تشريفه ورعايته هذا الحدث وجميع مناشط التدريب التقني بالمحافظة وان هذا الاهتمام يعد امتدادًا لرعاية ودعم القيادة الحكيمة رعاها الله لرواد الأعمال من أبناء وبنات الوطن، والتوجيه الدائم من قيادات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لنشر ثقافة العمل الحر وتسليط الضوء على دور رواد الأعمال في ازدهار الاقتصاد الوطني.