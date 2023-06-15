محافظ المجمعة يرعى ملتقى العمل الحر بالكلية التقنية للبنات

أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض مساء أمس الأربعاء وعلى مدى يومين ملتقى العمل الحر في الكلية التقنية للبنات بالمجمعة برعاية الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل آل سعود محافظ المجمعة.
ويضم الملتقى عددًا من الدورات والندوات بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية ومعهد ريادة الأعمال الوطني. كما يتيح لرواد الأعمال في المحافظة والمحافظات المجاورة التعريف بأنشطتهم وعرض أعمالهم بالملتقى، بالاضافة إلى احتواء الفعالية عدد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية للزوار.
يأتي هذا الملتقى بتنظيم من المنشآت التدريبية التابعة للإدارة في محافظة المجمعة والتي تشمل الكليات التقنية للبنين والبنات والمعهد الصناعي الثانوي. ويهدف الملتقى إلى نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر والتعريف بالأدوات والخدمات المقدمة من الجهات المشاركة والمساعدة لرواد الأعمال في إطلاق مشروعاتهم.
كما أُقيم الحفل الخطابي بهذه المناسبة تضمن "أوبريت خاص" بالمناسة من إعداد فريق العمل القائم على الفعالية وتم فيه تكريم الجهات المشاركة والداعمة من قِبل سمو محافظ المجمعة.
وفي ختام الحفل قدم مدير عام إدارة التدريب التقني بمنطقة الرياض أ.عبدالرحمن المقبل شكره وهدية تذكارية بهذه المناسبة لصاحب السمو على تشريفه ورعايته هذا الحدث وجميع مناشط التدريب التقني بالمحافظة وان هذا الاهتمام يعد امتدادًا لرعاية ودعم القيادة الحكيمة رعاها الله لرواد الأعمال من أبناء وبنات الوطن، والتوجيه الدائم من قيادات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لنشر ثقافة العمل الحر وتسليط الضوء على دور رواد الأعمال في ازدهار الاقتصاد الوطني.