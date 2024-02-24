وسط حضور كثيف.. محافظ حريملاء يرعى فعاليات الاحتفال بيوم التأسيس

رعى محافظُ حريملاء عبدالرحمن بن عبدالله الغملاس، حفلَ أهالي المحافظة بذكرى يوم التأسيس، والذي أقيمت فعاليته بحديقة الشلال، وشهدت حضورًا وتفاعلًا كبيرًا من أهالي وزوار المحافظة.
واشتمل الحفل على الكثير من الفقرات والمشاركات المتنوعة، تضمّنت عرضًا مرئيًّا وأوبريتًا وطنيًّا، إلى جانب إقامة "العرضة السعودية".
وألقى محافظُ حريملاء كلمتَه التي عبّر من خلالها عن فرحته بهذا اليوم الوطني العظيم، قائلًا: إن ذكرى يوم التأسيس مناسبةٌ غالية على الشعب السعودي الذي يعتزُّ ويفتخر بالجذور الراسخة لدولته المباركة، على أرضٍ شهد ترابُها أروعَ البطولات والتضحيات لقادةٍ عظماء ورجالٍ أوفياء، ساهموا في ترسيخ مفاهيم التلاحم والترابط بين الشعب والقيادة في هذا الوطن الغالي منذ عهد تأسيسه على يد الإمام محمد بن سعود وحتى يومنا هذا.
وأضاف "الغملاس": "ذكرى يوم التأسيس فرصةٌ عظيمة نستشعر من خلالها نعم الله الظاهرة والباطنة، وأن يعرف أبناؤنا مسيرةَ بناء دولتهم الممتدّ لأكثر من ثلاثة قرون، والذي تأسّست فيه دولة عظيمة بقيادة حكيمة، دولة شامخة بمكانتها بين دول العالم.
وأشاد "الغملاس" بما يشهده الوطن هذا اليوم من قفزات تنموية، وتطور ونهضة مستدامة على كافة الأصعدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، حفظهما الله، وبسواعد سعودية في كافة القطاعات؛ مما جعل المملكة في مقدمة دول العالم، وتفوّقت كثيرًا في التنمية والاقتصاد وبناء الإنسان.
وأشار إلى أنّ ذلك بفضل من الله، ثم بفضل الرؤية الطموحة لصاحب الرؤية الثاقبة سمو ولي العهد الأمين، حفظه الله.
وقدّم محافظُ حريملاء، باسمه ونيابة عن أهالي محافظة حريملاء والمراكز التابعة؛ التهنئةَ للقيادة الحكيمة بمناسبة يوم التأسيس، وجدد البيعة والولاء والوفاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله ورعاهما.
وفي ختام الحفل كرّم محافظُ حريملاء شركاءَ النجاح في حفل الاحتفاء بيوم التأسيس، ثم قام الحضور بزيارةٍ للمعرض المصاحب لفعاليات ذكرى يوم تأسيس المملكة.