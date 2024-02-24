وسط حضور كثيف.. محافظ حريملاء يرعى فعاليات الاحتفال بيوم التأسيس

وألقى محافظُ حريملاء كلمتَه التي عبّر من خلالها عن فرحته بهذا اليوم الوطني العظيم، قائلًا: إن ذكرى يوم التأسيس مناسبةٌ غالية على الشعب السعودي الذي يعتزُّ ويفتخر بالجذور الراسخة لدولته المباركة، على أرضٍ شهد ترابُها أروعَ البطولات والتضحيات لقادةٍ عظماء ورجالٍ أوفياء، ساهموا في ترسيخ مفاهيم التلاحم والترابط بين الشعب والقيادة في هذا الوطن الغالي منذ عهد تأسيسه على يد الإمام محمد بن سعود وحتى يومنا هذا.