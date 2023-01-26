شراكة بين "أيتام جدة" و"النادي الأهلي" لاكتشاف المواهب الرياضية

تنفذ جمعية رعاية الأيتام بجدة، التابعة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، عددًا من البرامج التنموية؛ لتحسين جودة حياة الأيتام وأسرهم، بالإضافة إلى الخدمات الرعوية التي تقدمها لهم.
وتعقد الجمعية العديد من الشراكات الفاعلة مع مختلف القطاعات لتعزز من دورها في رعاية اليتيم.
وقال المدير التنفيذي للجمعية د.م.محمد ناقرو: إن من ضمن الشراكات التي تعتز بها جمعية رعاية الأيتام بجدة، هي الشراكة المجتمعية مع النادي الأهلي الرياضي، ضمن برامجه في المسؤولية الاجتماعية.
وأوضح أن الشراكة مع النادي الأهلي، تهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية لدى 30 ابنًا من أبناء الجمعية وتنميتها وتوجيهها، والتي شملت مختلف الرياضات، الرماية وكرة القدم، والسباحة وغيرها.
وأشاد "ناقرو" بالتفاعل الكبير والأثر الذي لمسته الجمعية على أبنائها المشاركين، وهي تستشرف مستقبلهم وتسعى مع الأهلي لنقلهم من الهواية إلى الاحتراف، وليكون لهم دور فاعل في رفع راية المملكة خفاقة في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية.
وشكر "ناقرو" النادي الأهلي الذي يجسّد الصورة المشرقة لأندية الوطن التي لم تُغفل الجوانب الاجتماعية، بل استثمرتها خير استثمار، لتؤكّد ما يقوم به القطاع الرياضي في المملكة وما يجده من دعم من القيادة الرشيدة ممثلة في وزارة الرياضة، التي تحتضن مواهب أبناء الوطن وتنمي مهاراتهم في المجالات المتعددة، والألعاب المختلفة.