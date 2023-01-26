شراكة بين "أيتام جدة" و"النادي الأهلي" لاكتشاف المواهب الرياضية

وشكر "ناقرو" النادي الأهلي الذي يجسّد الصورة المشرقة لأندية الوطن التي لم تُغفل الجوانب الاجتماعية، بل استثمرتها خير استثمار، لتؤكّد ما يقوم به القطاع الرياضي في المملكة وما يجده من دعم من القيادة الرشيدة ممثلة في وزارة الرياضة، التي تحتضن مواهب أبناء الوطن وتنمي مهاراتهم في المجالات المتعددة، والألعاب المختلفة.