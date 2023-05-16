غرفة عمليات لمتابعتها.. أمير الباحة يناقش مشاريع بلدية محافظة العقيق

وشاهد الأمير في بداية الاجتماع عرضًا مرئيًّا حول المشاريع البلدية الجاري تنفيذها في محافظة العقيق ومراكزها، مشيدًا بالجهود المبذولة حيال معالجة أوضاع المشاريع المتعثرة والمتأخرة مع ارتفاع مؤشر الأداء فيها، حاثًّا على مضاعفة الجهود في تقديم الخدمات البلدية المتميزة، وسرعة إنجاز المشاريع الجاري تنفيذها في موعدها، في ظل ما توليه القيادة الحكيمة من دعم وعناية بكل ما يهم راحة المواطنين والمقيمين.