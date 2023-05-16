غرفة عمليات لمتابعتها.. أمير الباحة يناقش مشاريع بلدية محافظة العقيق

ترأس الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة اليوم، اجتماع مناقشة المشاريع البلدية بمحافظة العقيق، بحضور محافظ العقيق سالم بن مسير بن طواله، ورئيس بلدية العقيق المهندس أحمد بن عبدالرحمن الدليمي.
وشاهد الأمير في بداية الاجتماع عرضًا مرئيًّا حول المشاريع البلدية الجاري تنفيذها في محافظة العقيق ومراكزها، مشيدًا بالجهود المبذولة حيال معالجة أوضاع المشاريع المتعثرة والمتأخرة مع ارتفاع مؤشر الأداء فيها، حاثًّا على مضاعفة الجهود في تقديم الخدمات البلدية المتميزة، وسرعة إنجاز المشاريع الجاري تنفيذها في موعدها، في ظل ما توليه القيادة الحكيمة من دعم وعناية بكل ما يهم راحة المواطنين والمقيمين.
وشدَّد على تكثيف الجهود لدعم ملف الاستثمار بالمحافظة؛ لتواكب التنمية المستمرة، والحرص على توزيع الخدمات، وإيصالها لجميع المواطنين والمقيمين في جميع المراكز والقرى، واستمرار المتابعة من قِبل غرفة عمليات متابعة المشاريع بالإمارة، وأن يكون جدول الاجتماع القادم مشتملاً على مؤشرات الأداء وقياس الإنجاز لتوصيات هذا الاجتماع.
وثمَّن محافظ العقيق ورئيس البلدية لأمير المنطقة دعمه لجميع الخدمات المقدَّمة في المحافظات كافة، مؤكدَين الحرص على تنفيذ توجيهاته، وتوجيهها بالكامل لخدمة المواطن والمقيم بما يتواءم مع خطط الوزارة المستقبلية.