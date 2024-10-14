بمشاركة "لمع".."إبصار" تدشن 12 مبادرة للاحتفال باليومين العالميين للبصر والعصا البيضاء

كما تتضمن المبادرات "حلقات الدعم النفسي "للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ، ومبادرة سلسلة رفقاء الإلهام التوعوية التي تستضيف أفرادًا من المجتمع المحيط بذوي الإعاقة البصرية والاطلاع على تجاربهم في دعم هذه الفئة، بهدف تعزيز الوعي والتفاهم حول احتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها، بالإضافة إلى مبادرة محطات من حياتي التي يتم فيها تسليط الضوء على جوانب ومهارات من حياة المكفوفين في تغلبهم على الصعاب يحكيها المكفوفون، وأخيرًا مبادرة عيونك غالية علينا لتنظيم حملة فحص مجاني للعيون.