بمشاركة "لمع".."إبصار" تدشن 12 مبادرة للاحتفال باليومين العالميين للبصر والعصا البيضاء
دشنت جمعية "إبصار" الخيرية لتأهيل ذوي الإعاقة البصرية 12 مبادرة احتفاء بمناسبتين عالميتين هما اليوم العالمي للبصر ، واليوم العالمي للعصا البيضاء كرمزين دوليين لهما دلالتهما في الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
وأكدت الرئيس التنفيذي للجمعية أمل بنت حمدان الحنيطي أن فعاليّاتها تتضمن مشاركة الجمعية مع اللجنة الوطنية لمكافحة العمى (لمع) ومؤسسة عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز الإنسانية في العديد من الفعاليّات التي تُقام تحت شعار "أحبوا أعينكم يا أطفال".
وأضافت "الحنيطي" أن الجمعية أطلقت احتفاءً بهذين اليومين عددًا من المبادرات وتتضمن مبادرة "يدًا بيد نمكنكم" ، وتشمل عدة ومضات قانونية وأمسيات لشرح الأنظمة من قِبل قسم الشؤون القانونية التي يحتاج إليها الموظف ليكون أكثر وعيًا بحقوقه كنظام العمل ونظام الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها.
كما تتضمن مبادرة "نمشي معًا" وتتضمن مسارات للمشي في الأماكن العامة برفقة المتطوعين بهدف الترفيه عن النفس وتعزيز جودة الحياة واللياقة البدنية لذوي الإعاقة البصرية، ورحلة السعادة الترفيهية، ولقاء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
للتعريف بحقوقهم وامتيازاتهم التي منحتها لهم الدولة ، ومبادرة "عيوننا أمانة" وهي مساحة توعوية على منصة إكس يقدمها طبيب العيون لطرق الوقاية من أمراض العيون وأهمية الحفاظ عليها، وكذلك تأهيل المتطوع الصحي للتعريف بمنصة التطوع الصحي وشرح خطوات التسجيل، والشروط المطلوبة للانضمام، مع تسليط الضوء على الفرص التطوعية المتاحة في القطاع الصحي.
كما تتضمن المبادرات "حلقات الدعم النفسي "للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ، ومبادرة سلسلة رفقاء الإلهام التوعوية التي تستضيف أفرادًا من المجتمع المحيط بذوي الإعاقة البصرية والاطلاع على تجاربهم في دعم هذه الفئة، بهدف تعزيز الوعي والتفاهم حول احتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها، بالإضافة إلى مبادرة محطات من حياتي التي يتم فيها تسليط الضوء على جوانب ومهارات من حياة المكفوفين في تغلبهم على الصعاب يحكيها المكفوفون، وأخيرًا مبادرة عيونك غالية علينا لتنظيم حملة فحص مجاني للعيون.
يُذكر أن إحصاءات منظمة الصحة العالمية كشفت عن معاناة أكثر من 23 مليون شخص من ضعف البصر في إقليم شرق المتوسط، من بينهم 5 ملايين شخص مصابون بالعمى ، و80 % من حالات العمى يمكن تجنبها (يمكن علاجها و/أو الوقاية منها) ، بينما يعيش 90 % من المكفوفين في البلدان النامية ، منهم نحو 200.000 طفل مصابون بالعمى.