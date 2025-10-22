"التدريب التقني بعسير" ينظّم ملتقى لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني

برعاية نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة، المهندس صالح الحوشاني، أقامت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير ملتقى التوعية بالأمن السيبراني خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر 2025م.
واستهدف الملتقى منسوبي ومنسوبات ومتدربي ومتدربات المنشآت التدريبية في المنطقة، ضمن جهود المؤسسة لتعزيز الوعي الأمني الرقمي وبناء قدرات وطنية قادرة على حماية الفضاء السيبراني.
وتناول الملتقى عددًا من المحاور التوعوية حول مفاهيم الأمن السيبراني، وأبرز التهديدات الرقمية، وأساليب الوقاية منها، وذلك عبر جلسات استمرت لثلاثة أيام، قدّمها نخبة من المختصين في المجال من داخل المؤسسة وخارجها.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، الدكتور أحمد آل مريع، أن تنظيم الملتقى يأتي تماشيًا مع توجهات المؤسسة لرفع مستوى الوعي بأهمية الأمن السيبراني، مشيرًا إلى أنه بات ركيزة أساسية في حماية مقدرات الوطن الرقمية ومعلومات الأفراد والمؤسسات.
واختُتم الملتقى بعدد من العروض التفاعلية والمناقشات المفتوحة، التي شهدت مشاركة متميزة من الحضور، والذين أكدوا أهمية مثل هذه الملتقيات في ترسيخ ثقافة الحماية الرقمية والمسؤولية التقنية لدى الجميع.