"ابن جلوي" يشارك في النسخة الثانية من مبادرة "جدة تتحرك"

شارك محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مساء اليوم، في مبادرة "جدة تتحرك" في نسختها الثانية، بواجهة روشن البحرية.
جاء ذلك وسط تنافس أكثر من خمسة آلاف مشارك ومشاركة من مختلف الفئات العمرية، وحضور عدد من مسؤولي القطاعات الحكومية والمهتمين بالشؤون الرياضية والصحية.
وتَجول "بن جلوي"، في أجنحة الشركاء الحكوميين والرعاة، ومن ضمنها جناح "لنبادر"، ثم أطلق مسيرة المشي التي بدأت من ساحة اللؤلؤ لمسافة 5 كلم.
وتأتي النسخة الثانية بتنظيم من "غرفة جدة" -ممثلة في مجلس الرعاية الصحية- بالشراكة مع أمانة محافظة جدة وبرنامج "لنبادر" أحد برامج محافظة جدة، ومشاركة وزارة الرياضة، ووزارة الصحة، والإدارة العامة للتعليم بجدة، وجامعة جدة.
وتهدف مبادرة "جدة تتحرك" إلى تعزيز ثقافة المشي وجودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز مفهوم الصحة العامة لمختلف شرائح المجتمع لدى سكان جدة؛ حيث خصصت اللجنة المنظمة 23 ممشى، موزعًا على أحياء المحافظة، كما خصصت مسارات لمشاركة ذوي الإعاقة.
يُذكر أن المبادرة تشهد عددًا من الأنشطة الصحية والرياضية يقدّمها عدد من الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، انطلاقًا من تعزيز الصحة العامة وترسيخ ثقافة رياضة المشي لدى الجميع.