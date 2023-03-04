"ابن جلوي" يشارك في النسخة الثانية من مبادرة "جدة تتحرك"

وتهدف مبادرة "جدة تتحرك" إلى تعزيز ثقافة المشي وجودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز مفهوم الصحة العامة لمختلف شرائح المجتمع لدى سكان جدة؛ حيث خصصت اللجنة المنظمة 23 ممشى، موزعًا على أحياء المحافظة، كما خصصت مسارات لمشاركة ذوي الإعاقة.