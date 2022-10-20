300 طالب ومعلم استفادوا من دورة "سفير الحياة" للإسعافات الأولية بجدة ومكة

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة الاتصال المؤسسي وإدارة التطوع؛ عددًا من المحاضرات التوعوية ضمن برنامج "سفير الحياة" للإسعافات الأولية في عدد من مدارس محافظة جدة، وفي العاصمة المقدسة.
وفي التفاصيل: استفاد من البرنامج 300 طالب وعدد من المعلمين؛ حيث هدفت المحاضرات إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الإسعافات الأولية في المدارس ولمعرفة الطرق الصحيحة للتعامل مع الحالات الطارئة التي تحدث في المدارس وكيفية تقديم الإسعافات الأولية في وقت وقوع الإصابة أو المرض المفاجئ لا سمح الله.
واشتملت المحاضرات على الكثير من المواضيع والمحاور المهمة مثل كيفية إسعاف حالات توقف القلب والتنفس وكيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي، وكيفية إيقاف النزيف وكيفية إسعاف حالات الحروق بأنواعها، وتعريف التسمم وطرق دخول السم إلى الجسم وكيفية إسعاف حالات التسمم.
وطبّق الطلاب والمعلمون المهارات الإسعافية بإتقان على دمى التدريب، وخرجوا بحصيلة من المعلومات والمهارات الهامة.