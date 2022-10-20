300 طالب ومعلم استفادوا من دورة "سفير الحياة" للإسعافات الأولية بجدة ومكة

وفي التفاصيل: استفاد من البرنامج 300 طالب وعدد من المعلمين؛ حيث هدفت المحاضرات إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الإسعافات الأولية في المدارس ولمعرفة الطرق الصحيحة للتعامل مع الحالات الطارئة التي تحدث في المدارس وكيفية تقديم الإسعافات الأولية في وقت وقوع الإصابة أو المرض المفاجئ لا سمح الله.