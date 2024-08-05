"الموارد البشرية" بالشرقية تختتم فعاليات اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

اختتم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، ممثلاً بوحدة الرقابة ومكاتب العمل على مستوى المنطقة، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، التي استمرت لمدة أسبوع تحت شعار "لا نتخلى عن أي طفل".
وتضمَّنت الفعاليات المصاحبة لليوم العالمي إقامة أركان توعوية بعدد من المجمعات التجارية في المنطقة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، إضافة إلى إقامة ورش عمل ومحاضرات توعوية حول مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؛ للتعريف بمفهومها وعناصرها وأركانها، وكيفية التفريق بينها وبين المخالفات والتجاوزات الأخرى، واستهدفت الفروع الإيوائية، والجاليات، وأصحاب المنشآت، فضلاً عن بث الرسائل النصية التوعوية على الجوالات.
كما اشتملت الفعاليات المصاحبة على إقامة زيارات توعوية ميدانية من المراقبين الميدانيين لتوعية العمالة الوافدة خلال الزيارة، وتوزيع الملصقات التثقيفية بالمطارات والمجمعات التجارية؛ لإيصال الرسائل التوعوية لأفراد المجتمع كافة.
وأكد محمد بن سعود السماري، المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، أن في اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يحرص فرع الوزارة في المنطقة على المشاركة الفاعلة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد خطة تنفيذية لأعمال التوعية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لهذا العام، بمشاركة وحدة الرقابة ومكاتب العمل على مستوى المنطقة، تضمنت العديد من الفعاليات التي ركزت على التوعية المجتمعية بجرائم الاتجار بالأشخاص، وعملت على حث الجهات والقطاعات كافة على الحد من أخطارها والقضاء عليها.. موضحًا أن ذلك يأتي ضمن رفع مستوى الامتثال بأنظمة سوق العمل، وزيادة الوعي بهذه الجريمة، وحماية ضحايا الاتجار، وكفل حقهم، ومنع أشكال الاستغلال كافة، التي يمكن أن يتعرضوا لها.