"الموارد البشرية" بالشرقية تختتم فعاليات اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

وأكد محمد بن سعود السماري، المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، أن في اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يحرص فرع الوزارة في المنطقة على المشاركة الفاعلة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد خطة تنفيذية لأعمال التوعية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لهذا العام، بمشاركة وحدة الرقابة ومكاتب العمل على مستوى المنطقة، تضمنت العديد من الفعاليات التي ركزت على التوعية المجتمعية بجرائم الاتجار بالأشخاص، وعملت على حث الجهات والقطاعات كافة على الحد من أخطارها والقضاء عليها.. موضحًا أن ذلك يأتي ضمن رفع مستوى الامتثال بأنظمة سوق العمل، وزيادة الوعي بهذه الجريمة، وحماية ضحايا الاتجار، وكفل حقهم، ومنع أشكال الاستغلال كافة، التي يمكن أن يتعرضوا لها.