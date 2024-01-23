تضمن الأعمال والإنجازات.. نائب أمير تبوك يتسلّم التقريرَ السنوي لجوازات المنطقة

ونوّه إلى ما يحظى به قطاع الجوازات من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، حفظهما الله، ومتابعة سمو وزير الداخلية.