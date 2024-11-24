تحت شعار "فنجال وعلوم رجال" في حائل.. انطلاق معسكر "إخاء الشتوي"

وأكد الدكتور العيد أن المؤسسة تهدف من خلال هذا البرنامج إلى إعداد جيل متمكن قادر على مواجهة تحديات الحياة والإسهام في بناء مستقبل واعد. ويُعد هذا المعسكر امتداداً لمعسكرات “إخاء” السابقة التي تهدف إلى تمكين الأيتام وتعزيز دورهم في المجتمع، وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتأهيلهم ليكونوا أعضاء فاعلين ومؤثرين في المجتمع.