تحت شعار "فنجال وعلوم رجال" في حائل.. انطلاق معسكر "إخاء الشتوي"

ينطلق اليوم الأحد معسكر "إخاء الشتوي" الذي تنظمه المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء":تحت شعار "فنجال وعلوم رجال" في منطقة حائل، ويستمر حتى الأربعاء المقبل. ويهدف المعسكر إلى تمكين الأيتام وتعزيز مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، في بيئة تربوية تجمع بين الترفيه والتعليم.
وأوضح الدكتور محمد بن عمر العيد الرئيس التنفيذي لمؤسسة “إخاء”، أن المعسكر يأتي في إطار جهود المؤسسة لتأهيل الأيتام ودمجهم في المجتمع، وقد استلهمت المؤسسة شعار المعسكر من خلال تجسيد القيم التراثية التي نسعى لترسيخها في نفوس الأبناء، بما يعزز روح العمل الجماعي وصقل المواهب الواعدة.
وأكد الدكتور العيد أن المؤسسة تهدف من خلال هذا البرنامج إلى إعداد جيل متمكن قادر على مواجهة تحديات الحياة والإسهام في بناء مستقبل واعد. ويُعد هذا المعسكر امتداداً لمعسكرات “إخاء” السابقة التي تهدف إلى تمكين الأيتام وتعزيز دورهم في المجتمع، وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتأهيلهم ليكونوا أعضاء فاعلين ومؤثرين في المجتمع.
مشيراً أن المعسكر يحظى بدعم واسع من الشركاء المحليين والجهات الراعية، الذين أكدوا التزامهم بتوفير بيئة تعليمية وترفيهية تلبي احتياجات المشاركين، وتعزز من دور مؤسسة “إخاء” في تحقيق رسالتها السامية.
جدير بالذكر أن المعسكر يقام وسط أجواء شتوية مميزة، ويتضمن مجموعة من الفعاليات الهادفة مثل نصب الخيام، والتدريب على شبة النار وإعداد القهوة العربية، ورياضة الهايكنج، إلى جانب برامج ثقافية، دينية، وترفيهية متنوعة. كما تشمل الفعاليات ورش عمل لتطوير المهارات الحياتية والحرف اليدوية، ومبادرات تطوعية بالتعاون مع المجتمع المحلي لتعزيز روح المسؤولية والانتماء لدى المشاركين.