جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز تنظّم برنامج "تواصل الإنساني"

نظمت جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، برنامج "تواصل الإنساني"، بالتعاون مع جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة.
جاء ذلك بحضور مسؤول الشراكات المجتمعية بالجائزة الأميرة سارة بنت فيصل بن خالد آل سعود.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الجانب الإنساني لدى المواطن والمقيم، وتقوية أواصر أفراد الأسرة بواسطة زيارات دورية من أعضاء الجائزة أو أصدقاء صيتة المتطوعين، لفئات عزيزة من المجتمع.
وكذلك تنظيم اللقاءات والبرامج، وإشاعة البهجة والسرور على قلوبهم، وإشعارهم أنهم محط تقدير واحترام الجميع.
استضافت فعالية البرنامج في مركز ووش الترفيهي، 31 أمًّا و54 طفلًا من مستفيدي "كيان" والأسر البديلة؛ حيث قضى الأطفال أوقاتًا ممتعة وجميلة بين أحضان الألعاب الترفيهية المتنوعة.
وذلك إضافة إلى العديد من الفقرات الممتعة للأمهات، واستمتاعهن أيضًا بتواصلهن مع أفراد المجتمع، في حين أسهم حضور الأميرة "سارة" في إنجاح هذه المناسبة المميزة.
وفي الختام تناول الجميع وجبة العشاء، ووزعت العديد من الهدايا والعطور للأطفال والأمهات الحاضنات.
وقد ثمنت جمعية "كيان" للأيتام، جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز، على هذه المبادرة الهادفة والرائعة، وشكرت الأميرة سارة بنت فيصل بن خالد آل سعود، على حضورها الذي أسعد الجميع، واهتمامها الكبير بمستفيدي "كيان"، وأيضًا لاختيارها للجمعية في هذه الفعالية الهادفة التي نظمت بمناسبة "يوم الصداقة العالمي" الذي يهدف إلى إرساء ثقافة السلام والقيم وأساليب الحياة التي تظهر الترابط والتكافل الاجتماعي، انطلاقًا من مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتسامح، علمًا بأن الصداقة بين الأفراد تسهم في إتاحة الفرصة لبناء جسور بين أفراد المجتمع.