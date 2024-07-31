جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز تنظّم برنامج "تواصل الإنساني"

وقد ثمنت جمعية "كيان" للأيتام، جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز، على هذه المبادرة الهادفة والرائعة، وشكرت الأميرة سارة بنت فيصل بن خالد آل سعود، على حضورها الذي أسعد الجميع، واهتمامها الكبير بمستفيدي "كيان"، وأيضًا لاختيارها للجمعية في هذه الفعالية الهادفة التي نظمت بمناسبة "يوم الصداقة العالمي" الذي يهدف إلى إرساء ثقافة السلام والقيم وأساليب الحياة التي تظهر الترابط والتكافل الاجتماعي، انطلاقًا من مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتسامح، علمًا بأن الصداقة بين الأفراد تسهم في إتاحة الفرصة لبناء جسور بين أفراد المجتمع.