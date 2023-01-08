"أُلفة" حفر الباطن تقدم برامج لأكثر من 5900 مستفيد ومستفيدة خلال 2022

وقال المدير التنفيذي لجمعية "ألفة" للتنمية الأسرية نايف بن مرزوق الشريهي: إن البرامج والمبادرات التي نفذتها الجمعية خلال العام 2022، على النحو التالي: قسم الإصلاح الأسري لـ250 حالة، وتنفيذ 642 استشارة هاتفية، إضافة لـ32 دورة تدريبية متنوعة استفاد منها 2268 مستفيدًا ومستفيدة في عدد من المجالات الأسرية والتربوية وتأهيل المقبلين على الزواج، و80 مشاركة في برنامج "دُنى" للفتيات.