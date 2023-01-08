"أُلفة" حفر الباطن تقدم برامج لأكثر من 5900 مستفيد ومستفيدة خلال 2022

قدّمت جمعية "أُلفة" للتنمية الأسرية بمحافظة حفر الباطن خلال عام 2022م، عددًا من البرامج والمبادرات النوعية استفاد منها 5938 مستفيدًا ومستفيدةً.
وقال المدير التنفيذي لجمعية "ألفة" للتنمية الأسرية نايف بن مرزوق الشريهي: إن البرامج والمبادرات التي نفذتها الجمعية خلال العام 2022، على النحو التالي: قسم الإصلاح الأسري لـ250 حالة، وتنفيذ 642 استشارة هاتفية، إضافة لـ32 دورة تدريبية متنوعة استفاد منها 2268 مستفيدًا ومستفيدة في عدد من المجالات الأسرية والتربوية وتأهيل المقبلين على الزواج، و80 مشاركة في برنامج "دُنى" للفتيات.
وقدّم مركز "شمل" لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة 2256 زيارة لـ112 مستفيدًا، وبلغ عدد الأطفال 240، كما نفذت الجمعية برنامجًا للتربية الوالدية وحماية الأطفال بعد الطلاق استفاد منه 60 حالة.
وأضاف "الشريهي" أن الجمعية تقدم برامج ومبادرات على مدار العام، تشمل البرامج الوقائية للأسرة، والدورات التدريبية، إسهامًا منها في تحقيق الاستقرار الأسري، وتحقيقًا لرسالة الجمعية الوقائية للاهتمام بالأسرة والمجتمع وتطوير الذات، مؤكدًا أن جميع الخدمات والدورات التي تقدمها الجمعية مجانية.