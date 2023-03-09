"صحة بيشة" تنفذ فرضية حريق وهمي بمستشفى الولادة والأطفال

قالت صحة بيشة إنه وفي إطار تفعيل خطط الطوارئ والتدريب على مواجهة الحالات الطارئة ورفع كفاءة العاملين حفاظًا على سلامة المرضى، تم تنفيذ تجربة طوارئ فرضية خارجية "حريق" في مستشفى الولادة والأطفال بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأوضحت صحة بيشة، أن الفرضية بدأت بوصول بلاغ يفيد بوجود حريق في قسم الجراحة بمستشفى الولادة والأطفال.
وفي سيناريو الفرضية، تم عمل منطقة فرز للحالات التي تم إخلاؤها وتحديد المناطق الخضراء والحمراء والصفراء، ونتج عن الفرضية 6 إصابات (حالة حمراء - 2 حالة صفراء - 2 حالة خضراء- حالة سوداء) بمشاركة من إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي بصحة بيشة.
وأضافت صحة بيشة، أنه تم تفعيل وحدة التخطيط والاستعداد للطوارئ بالمستشفى لإدارة الحدث، وتكللت الفرضية بالنجاح التام.