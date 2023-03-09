"صحة بيشة" تنفذ فرضية حريق وهمي بمستشفى الولادة والأطفال

قالت صحة بيشة إنه وفي إطار تفعيل خطط الطوارئ والتدريب على مواجهة الحالات الطارئة ورفع كفاءة العاملين حفاظًا على سلامة المرضى، تم تنفيذ تجربة طوارئ فرضية خارجية "حريق" في مستشفى الولادة والأطفال بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة.