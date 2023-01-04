سعود بن نهار" يكرّم أمين الطائف والمتميزين في "التطوّع البلدي"

كرم محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار آل سعود؛ أمين الطائف المهندس يوسف بن ناصر الصايغ تقديراً لجهود الأمانة في دعم برامج ومبادرات وفعاليات التطوع البلدي، بالإضافة إلى تكريم عدد من المتطوعين والمتطوعات المتميزين في مجال العمل التطوعي البلدي بالمحافظة.
جاء هذا التكريم إثر جهود أمانة الطائف خلال العام المنصرم في تنفيذ جملة من المبادرات التطوعية بمشاركة شباب وفتيات المحافظة مما ساهم في تعزيز الفعل التطوعي بين هذه الشريحة العريضة من المجتمع، ودعم المشاركة المجتمعية والمسؤولية المجتمعية، وجرى تكريم المتميزين والمتميزات نظير ما قدموه من أعمال تطوعية فاعلة وجهد دؤوب في مجال التطوع البلدي والذي أسهم في تحقيق جانب مهم من مستهدفات رؤية المملكة.2030.
وشمل التكريم 19 متميزاً من أبناء وبنات الطائف، الذين عملوا بتفان وإخلاص، وساهموا في إنجاح العديد من البرامج والفعاليات التطوعية التي أقامتها أمانة الطائف خلال عام 2022م
وأوضح "الصايغ " أن هذه الجهود والبرامج والفعاليات التطوعية التي تعزز في نفوس الشباب والفتيات القيم الإنسانية للفعل التطوعي، وتنمي ثقافة التعاون والتشارك بين أفراد المجتمع وتدعم ثقافة التطوع وحب الخير للآخرين، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أطلقت مبادرة التطوع البلدي سعياً لتعزيز شراكاتها المجتمعية مع المتطوّعين والمتطوعات، والارتقاء بدورها في جوانب المسؤولية المجتمعية، وتحفيز ودعم المتطوعين للمشاركة في الفعاليات والمبادرات والتي تمثل قيمة إضافية للمتطوع والمجتمع في المجالات الانسانية والاجتماعية والمعنوية، إضافة إلى التوعية بأهمية الشراكة المجتمعية للحفاظ على المكتسبات الحضارية.
وكانت الأمانة قد نفذت أكثر من 49 مبادرة تطوعية متنوعة بمشاركة شباب وفتيات المحافظة.
وفي هذا الجانب نوه الأمير سعود بن نهار بالمبادرات التطوعية التي تعزز الانتماء والولاء للوطن، وتسلط الضوء على نشر ثقافة العمل التطوعي وإبراز جهود المتطوعين وعرض جهودهم وأفكارهم الإبداعية ليكونوا ملهمين لغيرهم، إلى جانب تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية ودورها في تمكين العمل التطوعي، مؤكداً أهمية دعم الأعمال التطوعية لما لها من أثر في خدمة المجتمع.
فيما عبر متطوعو الأمانة عن بالغ شكرهم لمحافظ الطائف الأمير سعود بن نهار مشيرين في هذا الصدد إلى أن توجيهات الأمير سعود هي التي تمثل خارطة طريق ونبراساً مضيئاً لهم في كافة الأعمال التطوعية التي ينفذونها في الجانب البلدي.