سعود بن نهار" يكرّم أمين الطائف والمتميزين في "التطوّع البلدي"

وأوضح "الصايغ " أن هذه الجهود والبرامج والفعاليات التطوعية التي تعزز في نفوس الشباب والفتيات القيم الإنسانية للفعل التطوعي، وتنمي ثقافة التعاون والتشارك بين أفراد المجتمع وتدعم ثقافة التطوع وحب الخير للآخرين، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أطلقت مبادرة التطوع البلدي سعياً لتعزيز شراكاتها المجتمعية مع المتطوّعين والمتطوعات، والارتقاء بدورها في جوانب المسؤولية المجتمعية، وتحفيز ودعم المتطوعين للمشاركة في الفعاليات والمبادرات والتي تمثل قيمة إضافية للمتطوع والمجتمع في المجالات الانسانية والاجتماعية والمعنوية، إضافة إلى التوعية بأهمية الشراكة المجتمعية للحفاظ على المكتسبات الحضارية.