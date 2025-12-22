أمين نجران يتفقد المشاريع البلدية في شرورة والوديعة ويدشّن هوية سيارات الأمن والسلامة

قام أمين منطقة نجران، المهندس صالح الغامدي، اليوم الاثنين، بزيارة تفقدية إلى محافظة شرورة، للاطلاع على سير العمل في عدد من المشاريع البلدية، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة، ضمن جهود الأمانة لرفع كفاءة الأداء البلدي وتحسين جودة الحياة.