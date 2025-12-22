أمين نجران يتفقد المشاريع البلدية في شرورة والوديعة ويدشّن هوية سيارات الأمن والسلامة

قام أمين منطقة نجران، المهندس صالح الغامدي، اليوم الاثنين، بزيارة تفقدية إلى محافظة شرورة، للاطلاع على سير العمل في عدد من المشاريع البلدية، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة، ضمن جهود الأمانة لرفع كفاءة الأداء البلدي وتحسين جودة الحياة.
وشملت الزيارة عددًا من مشاريع بلدية الوديعة وبلدية شرورة، إلى جانب تدشين هوية سيارات الأمن والسلامة والأزمات والكوارث، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية الميدانية ورفع مستوى الاستجابة للحالات الطارئة.
واطّلع أمين المنطقة على تقرير شامل عن إنجازات بلدية الوديعة لعام 2025م، واستعرض الفرص الاستثمارية المطروحة التي تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
كما جرى استعراض الكميات المنجزة في معالجة عناصر التشوه البصري، وما نُفذ من أعمال ميدانية أسهمت في تحسين المشهد الحضري والارتقاء بالمظهر العام.
وتناول التقرير مشاريع بلدية الوديعة الجاري تنفيذها، إلى جانب تحليل مؤشرات الأداء ومستوى الإنجازات الرقابية في مجالات الرقابة على المباني، والرقابة الصحية، ومعالجة التشوه البصري، إضافة إلى عرض عدد البلاغات التي جرى إغلاقها خلال الفترة الماضية، بما يعكس كفاءة التعامل مع ملاحظات وشكاوى المستفيدين.
ومن جهة أخرى، شملت جولة أمين منطقة نجران الميدانية زيارة إلى بلدية شرورة، اطّلع خلالها على سير المشاريع والخطط التشغيلية، واستمع إلى شرح عن الجهود المبذولة في تحسين الخدمات البلدية.
كما جرى استعراض مشروع النظافة بالمحافظة، وما تحقق من نتائج إيجابية في رفع مستوى النظافة العامة وتعزيز الاستدامة البيئية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
واختُتمت الزيارة بتدشين هوية سيارات الأمن والسلامة والأزمات والكوارث التابعة لبلدية شرورة، التي تهدف إلى توحيد الهوية البصرية ورفع كفاءة الأداء الميداني في الحالات الطارئة.