عمل لمدة 4 عقود.. القويعية تُكرّم الموظف المتقاعد "القحطاني"

وكان قد كُلف في فترات متفاوتة برئاسة بعض المراكز بالقويعية، شاهداً فيها على التطور والتنمية طيلة الأربعة عقود الماضية، وما حظيت به المحافظة من عناية ورعاية كسائر محافظات المنطقة، بدعم ومتابعة من أمير المنطقة ونائبه.