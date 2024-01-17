عمل لمدة 4 عقود.. القويعية تُكرّم الموظف المتقاعد "القحطاني"

كرّم محافظ القويعية سعد بن محمد بن معمر، ووكيل المحافظ عزام المقرن، وعدد من منسوبي المحافظة ورؤساء المراكز، الموظف المتقاعد هيف بن جابر القحطاني.
جاء التكريم بعد مضي "القحطاني"، 43 عاماً في العمل الحكومي، الجزء الأكبر منها بالمحافظة.
وكان قد كُلف في فترات متفاوتة برئاسة بعض المراكز بالقويعية، شاهداً فيها على التطور والتنمية طيلة الأربعة عقود الماضية، وما حظيت به المحافظة من عناية ورعاية كسائر محافظات المنطقة، بدعم ومتابعة من أمير المنطقة ونائبه.
وأشاد المحافظ، بتفاني "القحطاني"، وخبرته العريضة وكفاءته الإدارية، مقدماً له الشكر على ما بذله خلال فترة عمله، متمنياً له التوفيق في حياته.