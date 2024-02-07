‫"تعليم سراة عبيدة" تكرّم أوائلَ الطلبة للعام الدراسي 1444هـ

ومن جانبه رحّب مديرُ التعليم في كلمته بالضيوف، مثمّنًا لهم حضورَهم ودعمهم فعاليات ومناسبات إدارة التعليم، مُشيدًا بالمتفوّقين والمتفوقات، ومؤكدًا على دورهم المهم في مواصلة النماء والازدهار لهذا الوطن الغالي، ودفع عجلة التنمية.