‫"تعليم سراة عبيدة" تكرّم أوائلَ الطلبة للعام الدراسي 1444هـ

نظمت إدارةُ التعليم في سراة عبيدة، ممثلةً في إدارة التوجيه الطلابي، اليوم الأربعاء؛ حفلَ تكريم للمتفوقين من طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية للعام الدراسي 1444هـ.
جاء ذلك برعاية وكيل محافظ سراة عبيدة ناصر القحطاني، وحضور محافظ الفرشة علي جبران آل محسنة، ومدير التعليم الدكتور حسن بن محمد العلكمي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والقيادات التعليمية والإدارية، على مسرح إدارة التعليم.
ومن جانبه رحّب مديرُ التعليم في كلمته بالضيوف، مثمّنًا لهم حضورَهم ودعمهم فعاليات ومناسبات إدارة التعليم، مُشيدًا بالمتفوّقين والمتفوقات، ومؤكدًا على دورهم المهم في مواصلة النماء والازدهار لهذا الوطن الغالي، ودفع عجلة التنمية.
كما هنّأ "العلكمي" الطلبةَ المتفوّقين على تميُّزهم وتفوُّقهم الدراسي، موجّهًا لهم نصائحَ تربوية تهدف إلى تعزيز ما لديهم من همم وإرادة، مؤكّدًا أنهم بُناة المستقبل وبهم ستسير عجلة المستقبل المشرق لهذا الوطن.
ووجّه شكرَه لأولياء الأمور، مؤكدًا على دورهم في متابعة أبنائهم وبناتهم، الذي هو من أهم أسباب النجاح والتفوق.
وكذلك وجّه شكره وتقديره لقسم التوجيه الطلابي واللجان العاملة على تنظيم هذا الحفل الذي يستحقّه الطلاب والطالبات.
ثم استمع الحضورُ إلى كلمة الطلاب المتفوقين ألقاها نيابةً عنهم الطالب عبدالرحمن عبدالله آل عبدالله، والطالبة وجد آل مالح، والتي عبرت عن الامتنان والفرح بتكريمهم، شاكرين الحضور على مشاركتهم فرحتهم بالتفوق، ومتعهدين ببذل المزيد من العطاء والتفوق.
واشتمل الحفل على فقرات متنوعة؛ منها: عرض مرئي، وفقرات إنشادية، ومسيرة للطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات.
وفي ختام الحفل كرّم المحافظون ومديرُ التعليم، الطلابَ والطالبات المتفوقين.